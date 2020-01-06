Скачать
Понедельник, 06.01.2020
"Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
"Ожидание чуда": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Годовщина Томоса: представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким
Что подарить на Рождество 2020: в случае если вы еще не выбрали подарок родным и близким

Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?

Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Использовать антиперспиранты или нет – личное дело каждого. Но множество женщин беспокоит вопрос – правдивы ли слухи о том, что эти средства могут вызвать рак?

Так это или нет, ответила врач Татьяна Калиний. В некоторых антиперспирантах содержится алюминий. Есть данные, которые указывают на то, что соединения алюминия поглощаются кожей и действуют на эстрогеновые рецепторы молочной железы, который стимулирует рост клеток.

Но дело в том, что концентрация алюминия одинакова как в здоровых, так и в больных раком тканях. Всасывание алюминия через кожу составляет около 0,01%.

Поэтому утверждать, что алюминий в антиперспирантах является причиной развития рака молочной железы – бессмысленно.

Правда ли, что антиперспирант "блокирует" лимфатические узлы?

Соединения, содержащие алюминий блокируют потовые железы, однако это не имеет никакого отношения к лимфооттоку. Поэтому сами лимфатические узлы работают в обычном режиме.

Вредны ли парабены в антиперспирантах

Эти соединения обладают слабым эстрогеноподобным действием, поэтому и ассоциируются с риском развития рака молочных желез.

Но парабены содержатся и в пищевых продуктах, помадах, кремах, лосьонах, шампунях и других косметических средствах.

Недостаток сна: какие последствия и почему стоит высыпаться

Еще 16 лет назад следы парабенов были обнаружены в тканях молочных желез, пораженных раком. Но выяснить, откуда именно они туда попадают, не удалось и сейчас.

Впрочем собственные эстрогены человека значительно мощнее, и ключевую роль в развитии рака молочных желез играют наследственность, ожирение и бесконтрольный прием гормональных препаратов.

Что вы можете сделать для профилактики: выбирать средства без парабенов; заботиться о личной гигиене (после рабочего дня стоит смыть остатки антиперспиранта с кожи, а не наслаивать день за днем); не использовать средства по истечении срока годности; не наносить их на поврежденную кожу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Здоровье, Профилактика, Антиперспирант, Спровоцировать рак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
02 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение
В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь