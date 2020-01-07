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Мифы и заблуждения о простуде и ее лечении

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Мифы и заблуждения о простуде и ее лечении
02:06 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Педиатр развеял популярные мифы.

  • 1

    Современные родители все больше информации касательно болезней и их лечения сегодня ищут в сети, а не спешат за помощью к докторам. Однако, всегда ли эта информация отвечает действительности? Педиатр Евгения Цыганова решила развеять 5 основных мифов об ОРВИ.

    Миф №1 – ОРВИ должно быть с температурой

    На самом деле, отмечает педиатр, все не так просто. Каждый организм по-разному реагирует на заболевание. А родители сразу же спешат приписывать малышу несуществующие диагнозы.

    "И все сходят с ума по-своему. У кого-то ребенок с иммунодефицитом, потому как есть сопли, но нет температуры, значит, организм не борется. У кого-то это и не ОРВИ вовсе", - пишет она и призывает запомнить, что, то, как будет протекать простуда, зависит и от вируса, и от сил организма в данный момент – то есть у одного и того же ребенка каждое ОРВИ может проходить с разными симптомами и проявлениями.

  • 2

    Миф №2 – о разной реакции на температуру

    Этот миф похож на предыдущий, поскольку также все зависит от реакции организма на сегодняшний день, а не на то, как было раньше.

    "У нас температуру всегда легко переносил, а тут..", - такую фразу от родителей можно услышать довольно часто. Но педиатр напоминает, что все дело в разных вирусах. "Грипп дает сильную интоксикацию, головную боль, ломоту в теле... а при другом вирусе, с такой же температурой - ребенок скачет, как конь", - говорит она.

  • 3

    Миф №3 – температура при ОРВИ длится три дня, после чего нужны антибиотики

    Такую рекомендацию, скорее всего, слышали многие родители, но на самом деле это не так. Температура при простуде может держаться намного больше дней, просто через 3 дня ребенка следует отправить на дополнительные обследования, что в реальных условиях наших поликлиник практически нереально.

    "Ну как врач отправит Вас с ребенком, у которого температура под 40, постоять в очереди на рентген или на анализ крови? В общем, температура при ОРВИ может длиться от одних суток до... Например, мононуклеоз может очень долго лихорадить. По опыту знаю, как такие дети пропивают пару курсов антибиотиков, один сильнее другого, а температура то не падает…" - пишет Евгения.

  • 4

    Миф №4 – бронхит надо лечить антибиотиком

    Педиатр называет эту рекомендацию глупой, поскольку антибиотики предназначены для того, чтобы убить конкретную бактерию, а бронхиты, чаще всего, вирусные.

    "Глупо. Антибиотиком надо лечить, т.е. убивать конкретную бактерию, а бронхиты чаще вирусные! Как и отиты, кстати", - пишет она.

  • 5

    Миф №5 – о том, что родители сами ставят диагноз и бегут не к врачу, а сразу делать снимок или покупать лекарства

    "У Маши пневмония, мы с ней общались, и у нас температура поднялась, надо делать снимок!" Нет! Обратитесь к врачу, если Вам что-то кажется подозрительным! Но от Маши Вы могли получить возбудитель, а не заболевание. И как этот возбудитель поведет себя в организме Вашего ребенка, зависит от количества попавшего микроба/вируса, и от сил организма малыша", - объясняет свою позицию доктор.

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Здоровье, Простуда, Мифы, ОРВИ, Лечение простуды.
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