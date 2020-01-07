Алкоголь особо опасен для пожилых людей: с чем это связано?

Новости шоу бизнеса:В юности организм способен противостоять большинству плохих факторов, однако с возрастом это свойство теряется.

Хотя алкоголь влияет на всех, больше всего он вредит пожилым людям, сообщает Healthline. Теломеры (участки ДНК в хромосомах, которые защищают наши генетические данные) сокращаются с возрастом. И это одна из основных причин, почему человек со временем становится уязвимым к болезням и другим стрессовым факторам.

"Теломеры сокращаются каждый раз, когда делятся клетки. Со временем они достигают критической точки, становясь настолько короткими, что клетка уже не может делиться, тем самым лишая организм защитных и регенеративных преимуществ", – сказал психотерапевт Брук Спроул.

Именно поэтому человек не может прийти в норму после алкогольных напитков так быстро, как в 20 лет.

Кроме того, алкоголь воздействует на рецепторы мозга, которые влияют на нейротрансмиттеры (координацию простых и сложных навыков, а также физического и эмоционального баланса).

Помните, что несмотря на все "полезные свойства" спиртного, в первую очередь это яд для нашего организма.