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Названо еще одно полезное свойство петрушки

Названо еще одно полезное свойство петрушки
02:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Как вывести лишнюю жидкость из организма с помощью петрушки.

Отеки могут являться симптомами различных заболеваний - от проблем с кровообращением до неправильной работы пищеварительной системы или почек; поэтому в случае их появление важно проконсультироваться со специалистом.

Такой недуг может поразить любого, и способы его лечения зависят от вида отека. Отеки могут стать серьезной проблемой и заметно ухудшить здоровье и качество жизни больного. Кроме того, появление отеков тесно связано с наличием серьезных заболеваний и может свидетельствовать о неправильной работе сердца и почек — ведь чаще всего отеки возникают при поражении именно этих органов.

При отеках после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.

Петрушка является одним из самых эффективных мочегонных средств. Оздоровить организм, избавиться от токсинов и шлаков, наладить работу пищеварительной системы помогает петрушка с добавлением кисломолочных продуктов (в идеале – кефира).

Такую смесь полезно пить по утрам, заменяя ею завтрак, или же на ночь. Напиток можно использовать для похудения, добавив в него щепотку имбиря, укропа, совсем немножко чеснока. Эти ингредиенты способствуют сжиганию жиров.

Рецепт 1

- 3 ч. л. измельченного свежего и сухого корня петрушки;

- 0,5 стакана кипятка;

- 1 ч. л. меда.

Залить корни петрушки кипятком, настоять в термосе ночь. Процедить, добавить мед, пить 1 ст. л. четырежды в день до еды.

Рецепт 2

- 1 ч. л. измельченных семян петрушки;

- 1 л холодной кипяченой воды.

Залить семена водой на ночь. Процедить и пить 3 ст. л. каждые три часа. Средство показано также при заболеваниях печени, отеках.

Рецепт 3

- 4 ч. л. измельченного корня петрушки;

- 0,5 стакана кипятка.

Залить корни кипятком, процедить спустя 15 минут. Это доза на два дня.

Рецепт 4

- 2 ст. л. порошка из семян петрушки;

- 1 стакан кипятка.

Залить семена петрушки кипятком, кипятить 15 минут. Процедить, охладить и пить 1 ст. л. несколько раз в день.

Рецепт 5

- 150 г листьев петрушки;

- 0,5 л некипяченого молока.

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Залить петрушку молоком, накрыть крышкой, поставить для томления в духовку, извлечь оттуда после того, как выпарится половина жидкости. Отвар следует принимать неделю каждый час по 1 ст. л.

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Петрушка, Свойства петрушки, Польза петрушки.
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