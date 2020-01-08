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Среда, 08.01.2020
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Медики рассказали, какое мясо полезнее

Медики рассказали, какое мясо полезнее
06:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Есть ли разница между белым и красным мясом.

Многие современные диеты предполагают отказ от красного мяса в пользу мяса птицы и рыбы. Этого мнения придерживаются многие специалисты, включая экспертов всемирной организации здравоохранения. Основано это на том, что огромное количество исследований утверждают, что при регулярном употреблении красного мяса (говядина, свинина, баранина) повышается риск различных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.

Это связано, в том числе и с тем, что насыщенные кислоты, которых много в мясе, повышают уровень «плохого холестерина», а это провоцирует инфаркты и инсульты. Новое исследование, проведенное американскими учеными опровергает это.

Ученые привлекли к участию здоровых людей в возрасте от 21 до 65 лет. Они были случайным образом поделены на две группы. Одна группа употребляла в пищу красное мясо, другая – белое. Также несколько недель каждая из групп находилась на диете искл ючающей мясо. При этом исследователи постоянно следили за уровнем «плохого» и «хорошего» холестерина в крови. Результаты удивили ученых.

Названо еще одно полезное свойство петрушки

Как пояснили авторы работы, они ожидали, что красное мясо будет оказывать более негативный эффект на уровень холестерина, чем белое. Но оказалось, что дело не в этом — при равном уровне потребления насыщенных жирных кислот никакой разницы, красное вы мясо едите или белое, нет. При потреблении растительного белка такого эффекта ученые не обнаружили.

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Мясо, Белое мясо, Красное мясо, Какое мясо полезное.
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