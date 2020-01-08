Почему таблетки могут негативно сказаться на давлении

Новости шоу бизнеса:Если у вас гипертония и вы используете лекарства для снижения кровяного давления, вам необходимо соблюдать осторожность.

Мочегонные средства изгоняют из организма соль и воду, уменьшая объем крови. Лучше их принимать днем, они учащают мочеиспускание. Побочные эффекты – импотенция и подагра.

Бета-блокаторы используют вместе с мочегонным или отдельно, чтобы уменьшать количество перекачиваемой крови. Бета-блокаторы непригодны для больных астмой и при заболеваниях органов дыхания.

Лекарства, расширяющие кровеносные сосуды, снижают давление в них. Иногда давление снижается слишком резко, что вызывает слабость и головокружение.

Как бы хорошо вы себя не чувствовали, не прекращайте резко прием лекарств, снижающих давление. Внезапное прекращение приема лекарств может спровоцировать резкое повышение давлении до опасного уровня, сильное сердцебиение или инфаркт миокарда.