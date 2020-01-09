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Четверг, 09.01.2020
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Медики назвали продукты, ускоряющие процесс метаболизма

Медики назвали продукты, ускоряющие процесс метаболизма
00:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Продукты, которые ускорят процесс метаболизма и способствуют похудению.

Не секрет, что регулярная физическая нагрузка и качественный сон очень положительно влияют на метаболизм в организме человека. Тем не менее, существует много продуктов, ускоряющих процесс метаболизма и способствующих похудению.

1. Острые перцы

Халапеньо, хабанеро, кайенский и другие виды острых перцев непосредственно ускоряют метаболизм и стимулируют кровообращение. Этим эффектом острые перцы обязаны капсаицину, входящему в их состав соединению. По данным исследований, потребление острого перца способно повысить скорость метаболизма на 25%.

2. Цельные зёрна: овсянка и коричневый рис

Цельные зёрна полны питательных веществ и сложных углеводов, ускоряющих обмен веществ путём стабилизации уровня инсулина. Медленные углеводы, такие как овсянка, коричневый рис и лебеда дают более продолжительную энергию, без вспышек, характерных для богатых сахаром продуктов. Нам необходимо сохранять инсулин на низком уровне, так как его скачки «сообщают» телу о необходимости отложить дополнительный жир.

3. Брокколи

Богатый кальцием, брокколи также содержит чрезвычайно много витаминов А, К и С. Одна порция брокколи снабдит вас необходимым количеством фолиевой кислоты, пищевых волокон, а также различными антиоксидантами. Брокколи – один из лучших продуктов для детоксикации, который вы можете добавить в свой рацион.

4. Зелёный чай

В настоящее время это известный факт – зелёный чай ускоряет метаболизм. Кроме того, он очень вкусный и богатый антиоксидантами, активными по отношению к свободным радикалам.

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5. Яблоки и груши

Исследование, представленное Университетом в Рио-де-Жанейро, установило положительные результаты в похудении среди женщин, ежедневно употреблявших три маленьких яблока или груши.

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Похудение, Продукты, Метаболизм, Продукты ускоряющие метаболизм.
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