Скачать
Четверг, 09.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран
Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте
ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте
Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта
Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта

Почему важно периодически менять подушку для сна

Почему важно периодически менять подушку для сна
03:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Соблюдение правил личной гигиены – основа здоровья.

Мы не ложимся спать грязными, регулярно меняем постельное белье. А как обстоит дело с подушками?

Многие удивятся, что необходимо выбросить подушку через некоторое время и купить новую. Но представьте: каждый день из года в год вы на ней спите. Во время сна человек может вспотеть, влагу впитывает наволочка и сама подушка. Кроме того, в течение дня на ней оседает пыль. Все это способствует размножению вредоносных микроорганизмов. Согласитесь, на такой подушке вряд ли приятно спать, ведь она небезопасна для здоровья.

Нежелание менять подушку может привести к накоплению в легких грибков. В ответ на такой «раздражитель» иммунитет усилит выработку слизи в бронхах. По идее это должно защитить организм, но нет – увеличится риск появления аллергии, астмы и проблем с кожей.

Специалисты отмечают: срок годности подушки индивидуален. Нужно учитывать, из чего она сделана и как вы за ней ухаживали.

Медики назвали продукты, ускоряющие процесс метаболизма

Основные признаки изношенности подушки: вам неудобно лежать, наполнитель скатался, а утром вы ощущаете дискомфорт в шее и спине. О том, что пора приобрести новую подушку, говорит и неприятный запах, который не исчезает даже после стирки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Постель, Подушки, Почему надо менять подушку для сна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
03 Украинские международные резервы достигли семилетнего максимума
04 Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран
05 Черные ящики PS752: в МИД отреагировали на комментарии "диванных экспертов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трагедия рейса PS752: президент Ирана выразил соболезнования
Трагедия рейса PS752: Рухани выразил соболезнования
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
&quot;Пока Иран не изменит свое поведение&quot;: Штаты расширяют санкции против Тегерана
Штаты расширяют санкции против Тегерана
Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри хотят выйти из королевской семьи
Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри хотят выйти из королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь