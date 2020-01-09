Скачать
Четверг, 09.01.2020
Крушение самолета в Иране: в СНБО назвали изучаемые версии
Крушение самолета в Иране: в СНБО назвали изучаемые версии
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января

Оливковое масло: 5 веских причин добавить его в свой рацион

Оливковое масло: 5 веских причин добавить его в свой рацион
13:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несколько причин, по которым оливки и масло из них так высоко ценится во всем мире.

Оливковые деревья культивируются в странах Средиземноморья на протяжении, по крайней мере, 5 тысяч лет. Эти легендарные плоды произрастали также на территории Азии и Африки. Испанские колонизаторы провезли плоды оливок через весь Атлантический океан в Северную Америку в 1500-1700 годах. 90% всех средиземноморских оливок используют для производства масла и лишь 10% идут на употребление в цельном виде.

Кожа. Оливки богаты содержанием незаменимых жирных кислот и бета-каротином, который играет важную роль в стимулировании регенерации кожи, обеспечивая защиту от УФ-излучения, преждевременного старения и рака кожи.

Ослабление боли. Оливковое масло включает в себя противовоспалительное соединение под названием олеокантал. Помогает при хронических воспалительных состояниях, таких как, к примеру, артрит. Рекомендуется добавлять в ежедневный рацион.

Зря многие их не любят: полезные свойства оливок
Зря многие их не любят: полезные свойства оливокЧитать полностью

Помощь при аллергиях. Экстракт оливок блокирует рецептор гистамина на клеточном уровне. Во время аллергической реакции, число гистаминов многократно поднимается, и если организм в состоянии регулировать данный процесс, то воспалительная реакция не выходит из под контроля. Оливки стимулируют приток крови и позволяют уменьшить последствия воспалительных процессов.

Железо. Чёрные оливки – это замечательный источник железа, который повышает уровни гемоглобина и кислорода в крови, необходим для производства энергии в клетках. Железо является составляющим ряда ферментов, в том числе каталаза, пероксидаза и цитохрома.

Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)

Помощь пищеварению. Оливковое масло активизирует секрецию гормонов желчи и поджелудочной железы, снижая вероятность образования желчных камней. Кроме того, антимикробные свойства масла оказывают благотворное влияние на гастрит и язву. Клетчатка оливок позволяет сохранять баланс химических веществ и населяющих кишечник микроорганизмов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Оливковое масло, Польза, Оливки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
03 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
04 Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
05 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости
На автотрассе Львов-Шегини микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли три человек
Во Львовской области автобус врезался в фуру: трое погибших
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь