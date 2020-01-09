Скачать
Четверг, 09.01.2020
Детали катастрофы PS752 озвучивать рано: Зеленский провел совещание оперативного штаба
Детали катастрофы PS752 озвучивать рано: Зеленский провел совещание оперативного штаба
Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский пообщался с родственниками погибших
Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский пообщался с родственниками погибших
Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
Ближайшее лунное затмение: где будет видно и как это повлияет на украинцев
Ближайшее лунное затмение: как это повлияет на украинцев

Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно

Это самое настоящее зло: почему повторно пить из пластиковых бутылок опасно
21:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики объяснили, почему нельзя повторно пить из пластиковых бутылок.

В летние месяцы, когда жара становится особенно невыносимой, да и с первым теплом весной, мы и представить себе не можем день без бутылочки воды под рукой, которая помогла бы утолить жажду.

И многие из нас зачастую используют одну и ту же бутылку несколько раз, просто наполняя ее водой. Но делать этого эксперты категорически не советуют.

Как показали научные исследования, вследствие многоразового использования на пластиковых бутылках образуются микротрещины, которые оказываются благоприятной средой для развития множества опасных бактерий и инфекций, таких как норовирус. Некоторые считают, что ополаскивание бутылки способно защитить от размножения микробов, но проблема состоит в том, что из-за формы очистить её полностью практически невозможно. Поэтому бактерии продолжают расти и размножаться, накапливаясь с каждым использованием.

Не так давно канадские ученые провели несколько исследований. Для этого они взяли на экспертизу 76 пластиковых бутылок, из которых пили школьники. Результаты ошеломили: больше половины из них оказались не пригодными к использованию, а число бактерий в них значительно превышало допустимые нормы. Причиной этому мог также оказаться тот факт, что бутылки на долгое время оставляли при комнатной температуре. А в тепле, как известно, микробы размножаются еще быстрее.

Таиландские магазины перестали выдавать пластиковые пакеты

В другом случае исследованию подверглись горлышки бутылок, которыми пользовались на протяжении недели. В итоге в каждом из образцов были обнаружены бактерии. Употребление воды из этих бутылок может вызвать симптомы как при пищевом отравлении, а в некоторых случаях это может закончиться расстройством желудка и сильной рвотой.

Промывание пластиковых бутылок с моющим средством может на какое-то время предотвратить развитие микробов, но полностью очистить внутреннюю поверхность ёмкости весьма проблематично, поэтому часть бактерий всё равно там останется. Кроме того, частое полоскание, особенно в горячей воде, может повредить пластик, а это только усугубит растворение химических элементов в жидкости. По словам специалистов, использовать повторно можно только стеклянные и металлические ёмкости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пластик, Бутылка, Жажда, Пластиковая бутылка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
03 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
04 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
05 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Кто-то мог совершить ошибку&quot;: Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Звезды готовят: рецепт &quot;тирамису&quot; от Снежаны Бабкиной (Фото)
Звезды готовят: рецепт "тирамису" от Снежаны Бабкиной (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь