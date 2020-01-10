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Пятница, 10.01.2020
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Врачи назвали овощи, способные разрушать зубы

Врачи назвали овощи, способные разрушать зубы
04:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель.

Группа стоматологов из Европы составила список овощей, которые разрушают зубы. Наиболее опасными из них признаны цуккини и спаржа.

Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель. В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета.

Поскольку упомянутые овощи очень сложно не есть, особенно тем, кто следит за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.

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Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.

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Зубы, Здоровье зубов, Вредные овощи для зубов.
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