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Пятница, 10.01.2020
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Целебный напиток, который пригодится для профилактики сердечных заболеваний

Целебный напиток, который пригодится для профилактики сердечных заболеваний
21:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот напиток особенно полезен для здоровья сердца.

Увеличение накопления холестерина в организме приводит к сердечным приступам или инсультам.

Число смертей от сердечнососудистых заболеваний растет с каждым годом. Каждый день 2500 человека умирают из-за сердечнососудистых заболеваний. Накопление холестерина и закупорка артерий являются основными причинами сердечных приступов.

Неправильный образ жизни и высокое потребление обработанных продуктов, а также жирной пищи становятся причиной накопление жира в кровеносных сосудах.

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Но у нас есть отличный рецепт, который очищает организм и устраняет токсины из кровеносных сосудов. Это средство помогает прочистить кровеносные сосуды, удаляя жир, что поможет избежать сердечных приступов в будущем.

Итак, вам понадобятся:

  • томатный сок- 1 стакан (свежевыжатый)

  • тертый имбирь — 1 ст.л.

  • перец — ½ ч.л.

  • лимонный сок — ¼ чашки

  • стебель сельдерея – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Из 2-3 помидоров выжмите 1 стакан томатного сока и добавьте 1 столовую ложку тертого имбиря.

2. Затем добавьте ½ чайной ложки перца, ¼ чашки лимонного сока и 2 стебля сельдерея.

3. Смешайте все ингредиенты, чтобы приготовить вкусный напиток

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Можете немного подогреть его и выпить.

Выпивайте непосредственно перед приемом пищи или в промежутках между приемами пищи.

Этот вкусный напиток поможет вам удалить накопленный жир из кровеносных сосудов, что способствует снижению артериального давления.

Используйте этот напиток регулярно, чтобы защитить свой организм от сердечного приступа.

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Сердце, Здоровье, Рецепт, Напиток, Артерии.
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