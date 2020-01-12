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Диабет действительно можно вылечить: исследование

Диабет действительно можно вылечить: исследование
16:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи из Кембриджа сформулировали "диетический" метод спастись от диабета.

Метод доступен практически всем, главное – проявить некоторую силу воли.

После серии экспериментов, проведенных в стенах Кембриджского университета, ученые пришли к выводу, что резкое ограничение потребляемых калорий может стать надежным способом остановить диабет. Такое ограничение, по их мнению, должно соблюдаться на протяжении пяти дней в месяц.

В частности, установили исследователи, в эти пять дней рацион питания не должен превышать показателя 770 калорий в сутки.

"В течение нескольких дней в организме запускается "экстремальный режим" - такой же, как при голодании. Возвращение к нормальному питанию после этого позволяет "перепрограммировать" клетки поджелудочной железы, стимулируя их вырабатывать инсулин в здоровом режиме", - объяснили врачи суть предложенного ими ноу-хау.

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После успешной апробации метода ограничения калорий на животных специалисты хотят проверить его на людях. Уже известно, что в основном, рацион добровольцев, рассчитанный на пять дней, будет состоять из супов, энергетических напитков и протеиновых батончиков.

Представители науки не впервые удостоверяются в действенности "голодного" метода для борьбы с диабетом. Существуют разные концепции, рассматривающие ограничение рациона питания в его калорийности на тот или иной срок. Так ученые заявляли, что с этой целью полезно поститься два-три раза в неделю, потребляя не более 500 калорий за сутки, либо воздерживаться от еды половину или треть дня.

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Здоровье, Ученые, Диабет, Медики, Как.
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