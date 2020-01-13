Не игнорируйте острую боль в горле: когда стоит обратиться к врачу?

Новости шоу бизнеса:Боль в горле не всегда можно лечить самостоятельно, иногда это смертельно опасно.

Так, когда с проблемами горла нужно обращаться к врачу, к тому же как можно скорее? Ответ на этот вопрос дали специалисты медицинского центра Health Line, которые назвали опасные признаки в горле, требующие медицинской помощи. Одним из опасных сигналов стало появление острой боли.

Как объяснили врачи, дискомфорт в горле, вызванный вирусной инфекцией, обычно проходит в течение двух-семи дней, в некоторых случаях пациенту необходимо принимать лекарства. Но бывают случаи, когда самолечение больного горла может иметь угрозу для здоровья, поскольку за этим могут скрываться очень серьезные и даже смертельные заболевания.

Когда нужно обратиться к врачу, если болит горло?

острая или длительная (более недели) боль;

проблемы с глотанием;

слабость затылочных мышц;

тяжесть дыхания и открывания рта;

повышение температуры выше 38 градусов;

появление крови в слюне и мокроте;

боль в спине в ухе, воспаление суставов.

Эти симптомы могут указывать на развитие дегенеративных процессов в центральной нервной системе, дискинезии пищевода, тиреогалии (увеличение щитовидной железы), а также на опухоли в горле.