Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Зеленский одобряет: в Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов
В Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии
Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии

Не игнорируйте острую боль в горле: когда стоит обратиться к врачу?

Не игнорируйте острую боль в горле: когда стоит обратиться к врачу?
15:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Боль в горле не всегда можно лечить самостоятельно, иногда это смертельно опасно.

Так, когда с проблемами горла нужно обращаться к врачу, к тому же как можно скорее? Ответ на этот вопрос дали специалисты медицинского центра Health Line, которые назвали опасные признаки в горле, требующие медицинской помощи. Одним из опасных сигналов стало появление острой боли.

Как объяснили врачи, дискомфорт в горле, вызванный вирусной инфекцией, обычно проходит в течение двух-семи дней, в некоторых случаях пациенту необходимо принимать лекарства. Но бывают случаи, когда самолечение больного горла может иметь угрозу для здоровья, поскольку за этим могут скрываться очень серьезные и даже смертельные заболевания.

Когда нужно обратиться к врачу, если болит горло?

  • острая или длительная (более недели) боль;

  • проблемы с глотанием;

  • слабость затылочных мышц;

  • тяжесть дыхания и открывания рта;

  • повышение температуры выше 38 градусов;

  • появление крови в слюне и мокроте;

  • боль в спине в ухе, воспаление суставов.

Выделите всего несколько минут: эти упражнения снимут усталость глаз

Эти симптомы могут указывать на развитие дегенеративных процессов в центральной нервной системе, дискинезии пищевода, тиреогалии (увеличение щитовидной железы), а также на опухоли в горле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Советы, Простуда, Врач, Горло, Боль в горле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
03 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
04 Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
05 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Телеканал UA|TV прекратил международную трансляцию
Телеканал UA|TV прекратил вещание в прямом эфире
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
&quot;Золотая малина&quot;: Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь