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О чем может рассказать привычная поза во время сна

О чем может рассказать привычная поза во время сна
10:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обычно привычная поза во время сна выбирается человеком неосознанно. Однако это может серьезно повлиять на здоровье.

Медики объяснили, как сон на боку, животе и в другом положении связан с развитием разных заболеваний и недомоганий.

Сон на боку. Как поясняют медики, люди, которые привыкли засыпать на правой стороне, рискуют столкнуться с болезнями желудка. В таком положении тела желудочная кислота может легко перетекать в пищевод. Кроме того, в этой позиции усложняется работа поджелудочной железы, потому что желудок давит на нее. Как показывают исследования, люди, привычно спящие на правом боку, вдвое чаще сталкиваются с развитием изжоги и проблем с пищеварением чем те, кто спит на левом.

Также у спящих на правом боку больше проблем с сердцем, чем у "левшей". Это связано с тем, что главная артерия организма согнута влево, пояснили специалисты.

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В то же время, заметили медики, во время сна на боку важно не только, какая это сторона тела, но и то, как у человека располагаются руки и ноги.

"Поза эмбриона с согнутыми руками и ногами часто связана с болью в шее и спине. Для спины лучше, когда при боковом сне верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута", - приводится их мнение.

Сон на спине. Что касается сна на спине, в таком положении тела могут возникать проблемы с дыханием.

"Если вы спите на спине, ваш язык может запасть в горло. Дыхательные пути при этом сузятся, появится храпящий звук. Если сужение является серьезным, дыхание может даже остановиться. Люди далеко не всегда догадываются о том, что у них имеется такое нарушение, но в виде последствий ночных остановок дыхания могут развиваться гипертония и высокий пульс, увеличивающие риск сердечного приступа и инсульта", - рассказали врачи.

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Сон на животе. По их словам, такой сон может быть полезен для позвоночника, поскольку при этом облегчается нагрузка на межпозвонковые диски (так им легче поддерживать естественную кривизну позвоночника). Людям с проблемами поясницы может быть полезным спать в такой позе, но все же при этом положение тела должно меняться несколько раз за ночь, добавили эксперты.

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Здоровье, Сон, Болезнь, Поза сна.
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