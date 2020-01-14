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Первые симптомы, профилактика и лечения столбняка: все, что нужно знать

Первые симптомы, профилактика и лечения столбняка: все, что нужно знать
15:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Столбняк – это очень опасное заболевание, которое может возникнуть после каких-либо травм, при которых повреждаются кожа и слизистые оболочки.

Что это за болезнь? Как, поранившись о шип розы, можно получить тяжелые судороги? И главное – как уберечь себя и близких от опасного недуга. Разрывы мышц, спина изогнута дугой, переломы костей и паралич черепных нервов – это описание осложнений, которые дает столбняк.

Столбняк – что это?

Острое инфекционное заболевание, которое передается при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

Немецкий терапевт Артур Николайер в 1884 году первым нашел возбудитель столбняка - выделив токсин из почвы. А его далекий коллега, японский медик Китасато Сибасабуро изучил эту бактерию под микроскопом. Маленькую, но быструю Clostridium tetani японец нашел в ранах трупов тех, кто погиб от столбняка.

Отметим, что в первой мировой войне заразиться столбняком было очень легко, ведь у солдат "рана на ране" – идеальная среда для спор столбняка. Воинам, которые получал открытые ранения, медики вводили антисерум – сыворотку крови людей или животных, которая содержала антитела к болезни и могла помочь справиться с недугом. Во время Первой мировой сыворотки получали из крови лошадей.

Как можно заболеть столбняком?

Бактерии столбняка могут попасть в ваш организм через порезы и царапины, слезы, ожоги, укусы животных, пирсинг, татуировки и инъекции, травмы глаз. Но столбняк не передается от человека к человеку.

Столбняк окружает нас повсюду: он есть даже на шипах розы. К слову, ученый Николайер 135 лет назад нашел возбудитель столбняка именно в земле. От царапины, которые несут в себе риск тяжелой болезни, не застрахован никто.

Первые симптомы заболевания

Инкубационный период столбняка может достигать до 21 дня. Но обычно первые симптомы проявляются за десять суток. Основные признаки – это спазмы мышц лица, судороги желудка, болезненное напряжение тела, судороги мышц спины, затруднение глотания, лихорадка, чрезмерное потоотделение, быстрое сердцебиение, ломкость в костях.

Люди любого возраста могут заболеть столбняком, но заболевание является особенно распространенным и серьезным у новорожденных детей и их матерей, если матери не защищены вакциной – столбнячным анатоксином. Столбняк новорожденных преимущественно является смертельным.

По данным Центра общественного здоровья, только за семь месяцев этого года зарегистрировали 5 случаев столбняка, 1 из них – летальный.

Как уберечь себя от столбняка?

Единственной защитой от недуга является вакцинация. Кроме того, вакцина от столбняка защитит и от дифтерии.

Привиться может каждый, кроме ориентировочно 5% населения, которые имеют противопоказания. Это, например, аллергические реакции на компоненты вакцины, острые заболевания, врожденные иммунодефициты и тому подобное. Вакцина не всегда уберегает от болезни. Но от осложнений и летальных случаев – да.

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“ По календарю профилактических прививок, дети от столбняка должны быть привиты в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужно ревакцинироваться от болезни каждые 10 лет. Потому что примерно на такое время прививка формирует иммунитет к болезни. Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые”.

Если календарных прививок не было, и когда споры столбняка все таки попали в организм, – после первых симптомов стоит сразу же обратиться к врачу.

При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти от столбняка почти стопроцентная. Даже с медицинской помощью риски смерти от столбняка достаточно высокие – от 10 до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего человека и его общего состояния здоровья.

Лечение столбняка

Обычно в отделениях интенсивной терапии, то есть в реанимации. Прежде всего стоит промыть и продезинфицировать раны, чтобы споры бактерии не размножались.

Тогда врачи вводят больному столбнячный антитоксин и противостолбнячный иммуноглобулин, чтобы нейтрализовать инфекцию. Лечение может включать в себя антибиотики, лекарства для снятия скованности мышц, успокоительное.

Большинство людей, у которых развиваются симптомы столбняка, в конце концов выздоравливают, но это может занять несколько недель или месяцев.

Ужасный случай заболевания столбняком

В 2017 году в США впервые за последние тридцать лет ребенок заболел столбняком. Шестилетний невакцинированный мальчик просто поцарапал себе лоб. Его лечили едва ли не в полной темноте, звуки и свет стали раздражителями и стимулировали судороги.

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Его приняли в педиатрическое отделение интенсивной терапии и ухаживали в затемненной комнате с помощью ушных пробок и минимальной стимуляции, потому что они усиливали интенсивность его спазмов. На 5 день лечения была проведена трахеотомия (рассечение стенки трахеи, введение туда трубки или образование постоянного отверстия ради восстановления дыхания).

Выздоровление длилось более двух месяцев. Лечение влетело в копейку: расходы за 74 дня составляли почти 812 тысяч долларов. Это без реабилитации, без транспортировки и дальнейших затрат.

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Здоровье, Лечение, Профилактика, Столбняк, Первые симптомы.
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