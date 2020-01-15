Привычки, которые облегчат процесс похудения

1 Глубокое дыхание При глубоком дыхании организму проще снижать уровень кортизола, который и отвечает за регулирование веса. Плюс к этому, достаточное количество кислорода помогает ускорить метаболизм, что приводит к снижению веса.

2 Больше овощей на завтрак Около 25% энергии мы получаем именно через завтрак. Поэтому важно в этот прием пищи употреблять наиболее полезные продукты. Употребляя овощи на завтрак, вы получите нужный заряд бодрости, который благоприятно влияет на умственную и физическую активность. Рекомендуем совмещать овощной завтрак с зарядкой.

3 Включите в рацион острую пищу В острых продуктах есть такой компонент, как капсаицин. Он помогает ускорить сжигание жира, что и приведет к снижению веса. Да и в целом острая пища помогает ускорить метаболизм примерно на 20% в первые 30 минут.

4 Прогуляйтесь Медленная прогулка в течение часа позволяет сжечь около 250 калорий. Если же скорость ходьбы ускорить, то количество калорий также возрастет. Найти время для прогулки не составляет никакого труда. Например, можно выйти на работу на 30 минут раньше, чтобы пройтись. Главное — желание.

5 Поднимайтесь по лестнице Работаете в офисном здании, где есть лифт? Откажитесь от него! Ученые Университета Нью-Мексико доказали, что подъем на 2 этажа в день позволяет сжечь 2,7 лишних килограмм. А если вы подниметесь на 6 этажей, то за год удастся сжечь около 8 килограмм.

6 Пейте воду перед едой Употребляя 2 стакана воды перед каждым приемом пищи позволяет избежать переедания. Плюс ко всему, употребление воды позволяет ускорить обмен веществ.