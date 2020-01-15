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Кошки - опасны: развеян миф о вреде питомца на психику человека

Кошки - опасны: развеян миф о вреде питомца на психику человека
14:58 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/razvenchan-mif-ob-opasnosti-koshek-dlya-psixiki Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Связи между кошками и развитием психических расстройств у их владельцев не обнаружено.

Английским исследователям пришлось изрядно потрудиться, чтобы опровергнуть результаты нашумевших за последние пару лет экспериментов. Якобы, у владельцев котов повышается риск развития шизофрении, склонность к суициду и необоснованным вспышкам агрессии.

Всему виной – бактерии токсоплазмы, носителями которых являются обычные домашние кошки. Так, предыдущие исследования о взаимосвязи инфицирования токсоплазмозом с развитием психических расстройств имели серьезные погрешности. Но новость была подхвачена СМИ и привела к тому, что особо впечатлительные хозяева кошек даже стали отказываться от домашних питомцев. Прояснили ситуацию британские специалисты, исследование которых заняло несколько лет.

Медики следили за развитием и здоровьем боле 5 тысяч детей, причем исследовались не только показатели здоровья участников эксперимента, но и демографическое, социальное и экономическое положение их семей. Ученые следили за здоровьем участников эксперимента от их рождения и до окончания подросткового возраста (до 18 лет). В расчет также брались этническая принадлежность и наличие в семьях не только кошек, но и других животных. Медики обследовали женщин, которые держали дома кошек, в период беременности, после рождения детей, затем самих детей в периоды достижения ими 4-х, 10-ти, 14-ти и 18-летия.

Мы просто их не понимаем: у кошек есть мимика, но люди ее не умеют считывать

Выяснилось, что риск развития психических заболеваний у детей и подростков, в семьях которых держат котов, ничем не выше, чем в семьях, где этих животных не держат. Однако тот факт, что заражение токсоплазмозом во время беременности может привести к замиранию плода и выкидышу, медики подтвердили. Поэтому специалисты советуют будущим мамам не убирать за кошками, чтобы избежать контакта с фекалиями, а также не употреблять в пищу недостаточно обработанное термически мясо, немытые фрукты и овощи.

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Здоровье, Вред, Психика, Кошка, Расстройство.
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