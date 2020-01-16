Назван популярный продукт уменьшает риск ожирения

Новости шоу бизнеса:14 граммов орехов в день уменьшат риск ожирения.

По мнению исследователей, которые наблюдали пищевое поведение трехсот участников эксперимента, ежедневное употребление разных сортов орехов снижает на 23 процента риск ожирения и набора в течение месяца 5 килограммов лишнего веса.

Отметим, что эксперимент длился 20 лет и ученые несколько раз перепроверили свои выводы.

Возможно, такой эффект от орехов возникает вследствие того, что они обеспечивают чувство сытости и при этом не вынуждают человека перегружать организм мучной едой и животной пищей в стремлении избавиться от чувства голода.