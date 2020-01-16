Ученые разработали вакцину, которая поможет уничтожить лейкоз

Лечение поможет решить главную проблему этого типа рака крови – высокую вероятность рецидива.
Даже успешное лечение острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) в половине случаев приводит к рецидиву. Американские исследователи из Гарвардского университета разработали вакцину, действие которой может полностью уничтожить клетки ОМЛ в организме человека.
Вакцина представляет собой криогелевий каркас из полиэтиленгликоля и альгината, внутри которого находятся молекулы GM-CSF и CpG-ODN. Они активируют дендритные клетки, которые вместе с Т-клетками уничтожают клетки рака.
Грызунов с лейкозом ученые вакцинировали экспериментальной вакциной и болезнь была побеждена, в то время как контрольная группа мышей умерла в течение 60 дней.
Через 100 дней грызунам ввели вторую дозу вакцины и обследовали на признаки развития рака. Их не оказалось.
На этом основании ученые сделали вывод о том, что вакцина защищает от рецидива острого миелоидного лейкоза.
Чтобы подтвердить эффективность, ученые забрали костный мозг в вылеченных грызунов и пересадили его здоровым особям. После трансплантации "вакцинированного" костного мозга им также ввели клетки острого миелоидного лейкоза, однако все мыши выжили.
"Мы увидели, что иммунная защита передался мышам и устойчивость к лейкозу подтвердилась", – прокомментировали авторы.
Затем команда протестировала вакцину вместе с химиотерапией, которую обычно получают пациенты с лейкозом. Такая комбинация в шесть раз усилила иммунный ответ.
Аналогичная пересадка костного мозга здоровым мышам также не дала признаков развития рака.
Теперь команда работает над совершенствованием вакцины, в частности над возможностью персонализированной терапии.