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Ученые разработали вакцину, которая поможет уничтожить лейкоз

Ученые разработали вакцину, которая поможет уничтожить лейкоз
19:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Новая вакцина в комбинации с химиотерапией может уничтожить раковые клетки острого миелоидного лейкоза.

Лечение поможет решить главную проблему этого типа рака крови – высокую вероятность рецидива.

Даже успешное лечение острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) в половине случаев приводит к рецидиву. Американские исследователи из Гарвардского университета разработали вакцину, действие которой может полностью уничтожить клетки ОМЛ в организме человека.

Вакцина представляет собой криогелевий каркас из полиэтиленгликоля и альгината, внутри которого находятся молекулы GM-CSF и CpG-ODN. Они активируют дендритные клетки, которые вместе с Т-клетками уничтожают клетки рака.

Грызунов с лейкозом ученые вакцинировали экспериментальной вакциной и болезнь была побеждена, в то время как контрольная группа мышей умерла в течение 60 дней.

Через 100 дней грызунам ввели вторую дозу вакцины и обследовали на признаки развития рака. Их не оказалось.

На этом основании ученые сделали вывод о том, что вакцина защищает от рецидива острого миелоидного лейкоза.

Чтобы подтвердить эффективность, ученые забрали костный мозг в вылеченных грызунов и пересадили его здоровым особям. После трансплантации "вакцинированного" костного мозга им также ввели клетки острого миелоидного лейкоза, однако все мыши выжили.

"Мы увидели, что иммунная защита передался мышам и устойчивость к лейкозу подтвердилась", – прокомментировали авторы.

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Затем команда протестировала вакцину вместе с химиотерапией, которую обычно получают пациенты с лейкозом. Такая комбинация в шесть раз усилила иммунный ответ.

Аналогичная пересадка костного мозга здоровым мышам также не дала признаков развития рака.

Теперь команда работает над совершенствованием вакцины, в частности над возможностью персонализированной терапии.

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Вакцина, Здоровье, Болезнь, Лейкемия, Лейкоз, Вакцина от рака.
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