Зависимость от сладкого: как сахар влияет на мозг

Новости шоу бизнеса:Датские ученые исследовали то, как сахар влияет на систему вознаграждения мозга.

В результате исследователи пришли к выводу, что чрезмерное потребление сахарозы вызывает привыкание, как наркотики, и может стать причиной эпидемии ожирения.

Исследователи провели эксперимент на свиньях, поскольку извилины мозга животных похожи на человеческие, а большой размер позволяет увидеть глубокие структуры с помощью сканеров. Исследование было опубликовано на Scientific Reports.

Что интересно, сначала авторы начали исследование с целью разрушить миф о том, что сахар влияет на мозг и тело. Однако впоследствии ученые выяснили обратное.

Эксперимент со свиньями длился 12 дней. Каждый день их кормили двумя литрами сахарной воды и трижды сделали МРТ – до начала исследования, после первого дня и в конце. Результаты показали, что произошли серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга животных.

По словам автора, опиоидная система, связанная с ощущением благополучия и удовольствием, была активирована после первого приема сахарной воды.

"Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга уже через 12 дней, нетрудно представить, что природные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются тягой к сахару", – считает исследователь Майкл Винтердал.

Система вознаграждения мозга – что это?

Это группа нервных структур, ответственных за стимулирование желаний и влечений, удовлетворение.