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Врачи рассказали, к чему приведет нехватка овощей

Врачи рассказали, к чему приведет нехватка овощей
00:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Нехватка овощей в рационе приводит к синякам и усталости.

Современный человек забывает о клетчатке, витаминах. А когда о них думать, если перекусывать приходится на ходу?..

Да и фастфуд стоит дешевле, чем свежие перец и авокадо. Однако без овощей не обойтись. Их отсутствие быстро сказывается на общем состоянии. Перечислим первые «тревожные звоночки».

Чувство голода. Оно преследует всех, кто забывает есть овощи. В свежих овощах много клетчатки, которая притупляет голод. А ведь голодный человек готов наброситься на сладкие продукты, тот же фастфуд и прочие вредности.

Мышечные спазмы. Мышцам необходим калий, который присутствует в больших количествах в моркови, капусте, бобовых, тыкве, перце. Кто приводит тело в порядок и тренируется, просто обязан есть овощи. Ранее мы рассказывали о правильном питании при «прокачке» ягодиц.

Проблемы с пищеварением. Если организму не хватает витаминов, могут появиться запоры, расстройства кишечника, внутренние воспаления. Не забывайте: мы то, что мы едим.

Хроническая усталость. Она преследует, если организму не хватает витамина В. Восполнить его помогут бобовые, спаржа. Кстати, можете сдать анализ на нехватку микроэлементов в организме – и при необходимости терапевт пропишет комплексы витаминов.

Синяки. Иногда это признак, что организму не хватает витамина С. Его много в перце и брокколи.

Самый полезный сухофрукт, который подарит вам крепкое здоровье (Фото)

Про свежие фрукты тоже не забывайте. Рекомендации специалистов – 400 г овощей и 2-4 фрукта в день. Лучше употреблять сезонные плоды: в них больше пользы.

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Овощи, Польза овощей, Свойства овощей, Нехватка овощей, К чему приведет нехватка овощей.
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