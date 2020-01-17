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Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак

Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак
03:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вода натощак помогает нашему телу справиться с разного рода нарушениями в работе внутренних органов и даже некоторыми заболеваниями.

Процедура потребления воды натощак широко распространена в японской культуре, она уходит корнями в глубокую древность. И несмотря на влияние генетического фактора, который ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, эта привычка тоже помогла японцам оставаться здоровыми, стройными и подтянутыми.

В отличие от других стран, в Японии мало кто страдает от таких проблем, как ожирение или диабет. Но как же все-таки потребление воды натощак действует на наш организм? Ответ очень прост:

Это помогает нам избавляться от токсинов

Вода естественным образом стимулирует перистальтику кишечника. Во время ночного отдыха наше тело выполняет восстановительный процесс и старается избавиться от всех шлаков и токсинов, которые в нем скопились.

По этой причине, когда вы пьете воду на пустой желудок, вы помогаете своему организму освобождаться от всего вредного и ненужного, чтобы он мог оставаться свежим и здоровым как можно дольше.

Потребление большого количества воды может также способствовать производству мышечных клеток и новых клеток крови. И те, и другие также, в свою очередь, помогут телу быть свободным от токсинов.

Улучшает метаболизм

Если пить воду натощак, то это поможет ускорить метаболизм на целых 24%. Если вы сидите на строгой диете, то обменные процессы сделают так, что пищеварительная система будет работать «на вас».

Вам будет легче придерживаться выбранного рациона питания, а пища будет перевариваться значительно быстрее. Еще вода на пустой желудок поможет вам лучше очистить прямую кишку.

Так вы сильно облегчите своему телу процесс усвоения питательных веществ и сделаете его более эффективным.

Помогает избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья

Потребление воды натощак улучшает работу пищеварительной системы и освобождает тело от скопившихся токсинов.

Это заставляет вас чувствовать себя менее голодными и уменьшает тягу к продуктам.

Кроме того, это позволяет вам избежать прибавки в весе по причине «заедания» стресса и других негативных эмоций.

Уменьшает изжогу и расстройство желудка

Расстройство желудка обычно происходит из-за повышенной кислотности. Если вы страдаете от изжоги регулярно, то потребление воды натощак поможет вам в значительной степени облегчить данное состояние.

Дело в том, что когда вода попадает в пустой желудок, поднявшиеся кислоты снова опускаются и растворяются в воде. Так вы решите эту проблему без необходимости принимать лекарства.

Кроме того, это подготовит ваш желудок к завтраку.

Улучшает внешний вид и здоровье вашей кожи

Обезвоживание является одной из основных причин появления преждевременных морщин и расширенных пор на коже. Вода же поможет вам обеспечить своему телу защиту от подобных признаков старения.

Если пить хотя бы по 2 стакана воды натощак, то это уже увеличит приток крови к коже и таким образом сделает ее ярче.

С другой стороны, достаточное количество воды в течение оставшегося дня будет гарантией того, что ваше тело должным образом освободится от скопившихся шлаков и токсинов.

Дарит здоровье, мягкость и блеск вашим волосам

В дополнение к тому, что обезвоживание негативно влияет на состояние кожи, страдают еще и волосы. А потому, если вы хотите, чтобы они были у вас предметом гордости и «светились» здоровьем изнутри, воду нужно пить обязательно, и в достаточном количестве!

Вода составляет где-то 1/4 от общего веса нашей шевелюры. Следовательно, если вы потребляете мало воды, волосы становятся тонкими и ломкими.

Вот почему за количеством выпитой воды нужно следить. А если вы будете делать это на пустой желудок, то за относительно короткое время вам удастся значительно улучшить внешний вид своих волос, не прилагая к тому особых усилий.

Предотвращает инфекции мочевого пузыря и появление камней в почках

Пить воду именно натощак действительно очень важно, особенно когда речь заходит о здоровье мочевого пузыря и почек.

Все дело в том, что выпитая на пустой желудок вода позволяет растворять кислоты, которые могут вызвать появление камней в почках.

Чем больше воды вы будете пить, тем лучше сможете защитить свой организм от различных видов инфекций, вызванных скоплением токсинов в мочевом пузыре.

Укрепляет вашу иммунную систему

Питьевая вода «промывает» и «уравновешивает» лимфатическую систему нашего организма. В результате защитные силы укрепляются (наш иммунитет выполняет свою главную задачу «на отлично»).

Сильная иммунная система гарантирует нам безопасность, предотвращая развитие многочисленных заболеваний. Даже обычная простуда будет появляться у вас значительно реже.

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Как же правильно пить воду?

Все что вы должны сделать, это выпить 2-4 стакана воды, когда проснетесь. Прямо как только встанете с постели, не чистя зубы и, конечно, не завтракая. После этого должно пройти не менее 30 минут, и только тогда можно приступать к приему пищи. А после завтрака пить не следует в течение 2 часов.

Да, кому-то может показаться сложно выпить целых 4 стакана воды на пустой желудок, но надо понимать, что это действительно сильно поможет вашему организму. Просто попробуйте начать с того количества, которое примет ваше тело, постепенно увеличивая его до 2-4 стаканов.

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Вода, Вода натощак, Почему полезно пить воду натощак.
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