Как похудеть при сидячем образе жизни? Легкое решение

Новости шоу бизнеса:При сидячей работе и малоподвижном образе жизни вполне реально избавиться от лишних килограммов.

Считается, что просиживание в кресле перед компьютером или телевизором вовсе не способствует похудению. По словам авторитетного в США диетолога Ребекки Скритчфилд, тем, кто по работе вынужден сидеть на стуле, важно обзавестись полезными привычками, которые бы помогли оставаться стройным на фоне общей малоподвижности.

В частности, диетолог рекомендовала питаться на протяжении дня полезными продуктами – перекусывать вместо печенья и сладостей кусочками фруктов, орехами, творогом, свежими овощами. Также, по ее словам, необходимо пить достаточно воды.

"Многие слышали о необходимости пить много воды, однако же по какой-то причине часто игнорируют эту рекомендацию. Приучить себя пить достаточно жидкости просто - поставьте на рабочем столе бутылку воды, она будет служить напоминанием", - дала совет эксперт по диетологии.

При сидячей работе, напомнила специалист, нужно регулярно делать перерывы - через час, в крайнем случае, через два часа. Во время каждой такой перемены следует подвигаться, можно выпить воду, чашку чая.

"Важно помнить, что непрерывное сидение вредит здоровью, а подобные разминки помогают расслабиться, снизить негативное влияние сидячей работы и к тому же дополнительно сжигают калории", - прокомментировала врач.

Скритчфилд заявила: 30 минут физической активности каждый день достаточно для поддержания формы. Чтобы достичь этого уровня, можно делать упражнения во время просмотра любимых сериалов или ток-шоу, меньше пользоваться транспортом.

Отличное решение - не пользоваться лифтом и подниматься по ступенькам пешком, рекомендовала специалист.