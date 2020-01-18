Скачать
Суббота, 18.01.2020
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Тоттенхэм не сумел обыграть Уотфорд в матче АПЛ
Тоттенхэм не сумел обыграть Уотфорд в матче АПЛ
Застревают в челюстях и желудках: тигровые акулы страдают от рыболовных крючков
Тигровые акулы страдают от рыболовных крючков

Вкусный и полезный: неожиданное свойство йогурта

Вкусный и полезный: неожиданное свойство йогурта
17:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "хорошего холестерина".

В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.

Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: "Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов". Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого "хорошего холестерина" - в крови.

В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.

Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Холестерин, Польза, Йогурт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
02 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
03 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
04 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
05 Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году
Как украинцы называли детей в 2019 году
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Это не птичка: создан дрон, имитирующий голубя
Это не птичка: создан дрон, имитирующий голубя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь