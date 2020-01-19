Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"
В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)
Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)

Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания

Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
19:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пересмотрите свой рацион.

Сертифицированный врач-натуропат, клинический диетолог Мишель Шоффро рассказала, как улучшить работу мозга. По мнению Мишель Шоффро, помимо различных форм мыслительного процесса, для укрепления здоровья мозга нужно быть физически активным и пересмотреть свой рацион.

В первую очередь, эксперт подчеркивает такие семь принципов хорошей мозговой деятельности.

Сократите потребление красного мяса и молочных продуктов. Насыщенные жиры, содержащиеся в мясных и молочных продуктах, могут стимулировать выработку холестерина и бета-амилоидных бляшек, которые провоцируют ослабление памяти и развитие болезни Альцгеймера.

Обратите внимание на медикаменты, которыми лечитесь. В исследовании, опубликованном в медицинском журнале JAMA Neurology, ученые обнаружили, что препараты, содержащие антихолинергические средства, повышают риск развития деменции, дисфункции и усушки мозга.

Антихолинергические средства – это большая группа лекарственных препаратов, используемых при лечении гипертонии, болезней сердца, заболеваний легких, бессонницы и некоторых других недугов. К таким препаратам относятся, например, паксил, бенадрил, димедрол, бромфенирамин и другие.

Добавьте в рацион продукты с полезными для мозга питательными веществами. Для лучшей работы мозга организму требуется достаточное количество аминокислот из белковой пищи, сложные углеводы для энергии и здоровые жиры, таких как Омега-3.

Мишель Шоффро рекомендует добавить в рацион семена чиа, льна, подсолнечника, авокадо, кокос, цельнозерновые и бобовые продукты, орехи.

Питайтесь регулярно. Чтобы функционировать должным образом, мозг нуждается в постоянных поставках «топлива» и стабильном уровне сахара в крови. Лучший способ выполнить эти условия – регулярно, каждые два-три часа, перекусывать чем-нибудь, содержащим белок или клетчатку.

Уделяйте время физической активности. Пять дней в неделю выкраивайте по 30 минут для тренировок. Для хорошего функционирования мозг должен обогащаться кислородом. Кровоснабжение мозга обеспечивают регулярные физические упражнения.

Вы можете устраивать длительные пешие прогулки, кататься на лыжах, танцевать или выбрать любой подходящий для вас вид нагрузок.

Защитит от слабоумия: новое полезное свойство винограда

Откажитесь от пищи, содержащей трансжиры. Трансжиры – это химически измененные жиры, которые входят в состав маргарина и многих обработанных и готовых продуктов. Для организма они опасны и токсичны, повышают риск инсульта и повреждают мембраны жизненно важных клеточных структур, в том числе и клеток головного мозга.

Трансжиры содержатся в маргарине, магазинном майонезе, фастфуде, мясных и прочих полуфабрикатах, порошкообразных супах, чипсах, пончиках, многих конфетах и покупной выпечке.

Сократите потребление сахара. Сахар провоцирует развитие множества проблем со здоровьем. Большое количество сахара в организме повышает вероятность развития воспалений, которые могут приводить к заболеваниям головного мозга. Попробуйте заменить сахарные сладости на свежие фрукты, сухофрукты или мед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Мозг, Здоровье, Правильное питание, Ум, PP, Принципы питания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
04 Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)
05 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину не пустили актеров из России
В Украину не пустили актеров из России
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране: фоторепортаж
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране
А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь