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Красная икра: вред и польза продукта

Красная икра: вред и польза продукта
13:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Красная икра - полезный продукт, в котором много витаминов и минеральных веществ.

В новогодние и посленовогодние праздники такое лакомство особенно популярно. Однако, икра имеет также противопоказания и ее нужно уметь употреблять правильно. Диетологи рассказали о вреде и пользе продукта.

Так, не следует забывать, что данный продукт весьма калорийный. Это очень вредно тем, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, в составе деликатеса находится немало натрия и холестерина, что не рекомендуется людям с высоким давлением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Для граждан, страдающих проблемами с лишним весом и планирующим похудеть, икра тоже не несет практически никакой пользы из-за своей калорийности.

По мнению диетологов, не следует отказываться от употребления икры лососевых. В продукте содержится очень богатый набор необходимых для организма веществ, таких как витамин D3, протеины, жирные кислоты Омега-3. Важно при употреблении красной икры найти "золотую середину".

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Врач советует принимать в пищу не более 30-50 грамм икры в день. Таким образом, она не навредит здоровью и поспособствует поддержке организма в зимний период.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Икра, Красная икра.
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