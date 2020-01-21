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Вторник, 21.01.2020
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Уберите это немедленно: продукты, которые провоцируют скопление токсинов

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Уберите это немедленно: продукты, которые провоцируют скопление токсинов
00:00 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы всегда выглядеть молодо и привлекательно, следите за питанием.

  • 1

    Белый хлеб

    Это быстрый углевод, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, ускоряет процесс выработки кожного сала и способствует появлению акне.

  • 2

    Сахар – ускоряет процесс старения кожных клеток, поскольку повреждает коллагеновые и эластиновые волокна.

  • 3

    Соль – вызывает отечность, появление темных кругов под глазами и развитие угревой сыпи.

  • 4

    Жирное мясо – повышает концентрацию токсинов в крови и приводит не только к кожным, но и к другим заболеваниям.

  • 5

    Кофеин – способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса) в организме, который обезвоживает и истончает кожу.

  • 6

    Острые специи – часто становится причиной воспаления кожного покрова.

  • 7

    Обработанные продукты – ускоряют процесс старения.

  • 8

    Промышленное молоко – может спровоцировать раздражение на коже и даже вызвать депрессию.

  • 9

    Алкогольные напитки

    Разрушительно действуют на кожу, поскольку выводят из организма необходимый для восстановления кожных клеток витамин А.

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Питание, Здоровье, Продукты.
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