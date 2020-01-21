Уберите это немедленно: продукты, которые провоцируют скопление токсинов

1 Белый хлеб Это быстрый углевод, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, ускоряет процесс выработки кожного сала и способствует появлению акне.

2 Сахар – ускоряет процесс старения кожных клеток, поскольку повреждает коллагеновые и эластиновые волокна.

3 Соль – вызывает отечность, появление темных кругов под глазами и развитие угревой сыпи.

4 Жирное мясо – повышает концентрацию токсинов в крови и приводит не только к кожным, но и к другим заболеваниям.

5 Кофеин – способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса) в организме, который обезвоживает и истончает кожу.

6 Острые специи – часто становится причиной воспаления кожного покрова.

7 Обработанные продукты – ускоряют процесс старения.

8 Промышленное молоко – может спровоцировать раздражение на коже и даже вызвать депрессию.