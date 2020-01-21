Уберите это немедленно: продукты, которые провоцируют скопление токсинов

Белый хлеб
Это быстрый углевод, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, ускоряет процесс выработки кожного сала и способствует появлению акне.
Сахар – ускоряет процесс старения кожных клеток, поскольку повреждает коллагеновые и эластиновые волокна.
Соль – вызывает отечность, появление темных кругов под глазами и развитие угревой сыпи.
Жирное мясо – повышает концентрацию токсинов в крови и приводит не только к кожным, но и к другим заболеваниям.
Кофеин – способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса) в организме, который обезвоживает и истончает кожу.
Острые специи – часто становится причиной воспаления кожного покрова.
Обработанные продукты – ускоряют процесс старения.
Промышленное молоко – может спровоцировать раздражение на коже и даже вызвать депрессию.
Алкогольные напитки
Разрушительно действуют на кожу, поскольку выводят из организма необходимый для восстановления кожных клеток витамин А.