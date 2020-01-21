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Врачи назвали продукт, способный защитить от инфаркта

Врачи назвали продукт, способный защитить от инфаркта
00:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В этих продуктах содержится большое количество витаминов группы В, в частности В6 и В9.

Японские ученые провели исследование и пришли к выводу, что частое употребление черного хлеба может существенно снизить риск появления инфаркта и других сердечных проблем. Об этом сообщает издание Med2.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором приняло около 60 тыс. человек, которые регулярно употребляли в пищу ржаной и овсяный хлеб и пшеничные отруба. Специалисты выяснили, что в этих продуктах содержится большое количество витаминов группы В, в частности В6 и В9, которые положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, тем самым предотвращая развитие серьезных заболеваний.

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Помимо этого, в состав черного хлеба входит витамин Е, который препятствует развитию раковых клеток. Также он помогает организму избавиться от шлаков и токсинов и укрепляет защитные функции иммунитета. Продукт еще богат на йод, магний, цинк и калий, которые нормализуют работу всех органов и систем.

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Инфаркт, Витамины В, Продукты которые защитят от инфаркта, Витамины В6, Витамины В9.
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