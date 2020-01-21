Эксперты предостерегли от злоупотребления имбирем

Новости шоу бизнеса:Все хорошее в избыточных дозах может быть плохим.

Чрезмерная увлеченность имбирем для лечения простудных инфекций может обернуться неприятными побочными эффектами, предупреждают немецкие эксперты. Они напоминают: имбирь не только пряность, но и лекарство.

Все хорошее в избыточных дозах может быть плохим. Так же и с имбирем, который считается одним из лучших помощников иммунитета в осенне-зимний период, сообщает портал Freundin.de.

Употребление имбиря в слишком больших количествах может вызывать раздражение слизистой в полости рта, а также провоцировать изжогу, вздутие живота и диарею, сообщили эксперты.

Другим признаком передозировки имбирем может стать пониженное давление, головокружение и слабость. Эти явления связаны со способностью имбиря разжижать кровь. Медики подчеркивают: людям, которые уже принимают лекарства- разжижители крови, прежде чем есть имбирь, сначала нужно проконсультироваться с врачом, поскольку корень способен усилить эффект препарата.

«Только не позволяйте возможным побочным эффектам имбиря оттолкнуть вас. Все же положительных качеств у него больше, чем отрицательных. Как правило, 5 граммов порошка имбиря или около 50 граммов свежего имбиря в день считаются безвредными», - резюмировали эксперты.