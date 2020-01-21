Новости шоу бизнеса:Переход часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа.

Стрелки часов переводят на час вперед, соответственно сон длится на час меньше. Переход часов на зимнее время каждый год проходит в последнее воскресенье октября в 4 часа. Стрелка часов переводится на час назад, поэтому спим в эту ночь на один час дольше.

Почему переводят часы на летнее и зимнее время?

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Такое решение принял посол США во Франции Бенджамин Франклин с целью экономии свечей. Однако изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Виллетту.

В Украине начали переводить часы с 1981 года. Перевод часов на летнее время начали осуществлять согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509. "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы люди имели возможность быстрее начинать день и дольше работать. Перевод часов на зимнее время происходит из-за короткого светового дня. Переход на летнее время дает возможность сэкономить энергию. Уменьшение времени летом и увеличение зимой нужно для того, чтобы люди имели возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.

Почему переводят часы в Украине

Ученые заявляют, что человеческий организм переход на зимнее время переносит гораздо легче, чем летние. Известно, что перевод часов сопровождается изменением ритма жизни.

Чтобы легко перейти на летнее время стоит каждый день, за неделю до перевода часов, ложиться на 15 минут раньше, чем обычно. Перед сном обязательно проветривайте помещение и отложите гаджеты за час до сна. Чтобы быстро уснуть, не употребляйте кофе поздно вечером. Чтобы утро прошло радостно и энергично – включайте ритмичную музыку и принимайте душ.

По советам экспертов, адаптацию к переводу часов на зимнее время стоит начинать за неделю, поскольку смена режима плохо влияет на человеческий организм. После перевода стрелок часов вы можете чувствовать усталость, головную боль, изнурение и даже раздражение.

Чтобы избежать дискомфорта от перехода на зимнее время за неделю до перевода стрелок врачи советуют просыпаться по старому времени. Также некоторый период после перевода стрелок засыпать и просыпаться по старому графику. Стоит следить за тем, чтобы не пересиживать на работе и не сидеть долго перед сном. Важен и рацион питания. Старайтесь как можно больше находиться на воздухе в обеденное время.