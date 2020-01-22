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Выявлены скрытые симптомы сердечного приступа

Выявлены скрытые симптомы сердечного приступа
14:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сердечный приступ может пройти как легкое несварение желудка.

Новые научные данные говорят, что бывают скрытые инфаркты, при которых симптомы незначительны или вообще отсутствуют. Исследователи из National Institutes of Health в Нью-Йорке отобрали 1800 человек старше 45 лет со здоровым сердцем и обследовали их. У 8% были признаки образования рубцов – поврежденной ткани на сердце. Большинство из обследованных не знали об этом, хотя в половине случаев картина выглядела типично для инфаркта.

"В некоторых случаях пациенты испытывали незначительные симптомы, которые сочли недостаточными для обращения к врачу", – говорит автор исследования Дэвид Блюмке, директор отделения радиологии клинического центра National Institutes of Health. По его словам, среди таких симптомов были легкая боль в груди, тошнота, рвота, повышенная усталость без определенной причины, изжога, одышка, неприятные ощущения в шее или челюсти.

В отличие от желудочных проблем, которые просто проходят, сердечный приступ оставляет шрамы на сердце. А это, в свою очередь, как говорит Блюмке, может приводить к аритмии. Твое сердце может биться слишком быстро, что не дает ему эффективно качать кровь. А самое страшное — это может привести к внезапной остановке сердца.

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Так что же тебе делать? Внимательно следить за симптомами. Молодым и здоровым парням волноваться не стоит, как утверждает Блюмке. Но если ты старше 50 (или 40 при наличии семейной истории сердечных заболеваний) или находишься в группе риска по весу, давлению, диабету или курению, тебе следует незамедлительно обратиться к врачу в случае, если симптомы не исчезают за 20 минут или усиливаются при физической нагрузке.

Даже без симптомов не забывай о ежегодном обследовании. Дело в том, что рубцы образуются не только при сердечном приступе: повышенное давление, диабет, избыточный вес и курение тоже могут наносить ущерб твоей главной мышце. Одно исследование показало, что 70% умерших от инфаркта имели рубцы на сердце еще до приступа. Поэтому раннее распознавание сердечного заболевания так важно. Попроси врача также назначить тебе компьютерную томографию для анализа отложений кальция или компьютерную ангиограмму. Таким образом можно выявить образование бляшек на самой ранней стадии.

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Сердце, Здоровье, Сердечный приступ, Приступ, Болезнь сердца, Здоровое сердце, Советы медиков, Сердечные заболевание.
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