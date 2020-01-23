Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?

Новости шоу бизнеса:Вирус в Китае — это новый тип коронавируса, то есть заболевание из группы острых респираторных вирусных инфекций.

В зоне риска дыхательные пути, пищеварительная и нервная системы, в том числе сердце, а еще печень, почки и глаза. До этого человечество познакомили с шестью состояниями коронавируса, которые поражают человека. Новый, вспыхнувший в Китае – седьмой.

Признаками инфекции являются респираторные симптомы, лихорадка, кашель, одышка и затрудненное дыхание. Вспышка напомнила о вирусе Sars, от которого в начале 2000-х годов в десятках стран, преимущественно в Азии, погибли 774 человека. Анализ генетического кода нового вируса показал, что он теснее связан с Sars, чем любой другой коронавирус человека.

Коронавирус – что это?

Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека

Первая смерть от вируса в Китае

В китайском городе Ухань 15 января 2020 года от пневмонии неизвестного происхождения умер человек. Незадолго до того его госпитализировали в больницу с нарушением функции почек и повреждениями других внутренних органов.

Первая смерть от этого таинственного вируса произошла 11 января. С тех пор случаев заражений стало больше. Сейчас медики регистрируют не менее двух сотен больных, а болезнь быстро распространяется по миру.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев вируса, о которых к нам поступили официальные сообщения. Но эти цифры быстро меняются. Четыре случая зафиксированы за пределами Китая – два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. Поэтому надо ожидать новые случаи в других районах Китая и, возможно, еще и в других государствах", – заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

В других странах проверяют прибывающих китайцев. Такие меры уже проводят пограничники Сингапура, Гонконга, в американских аэропортах-гигантах в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Сейчас Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание.

Пока в Китае вирус в основном сконцентрирован в городе Ухань, хотя об отдельных случаях уже сообщили в Шанхае и Пекине.

Заболевания в США и Южной Кореи

Однако 21 января коронавирус появился в США – пневмонию неожиданно обнаружили в тридцатилетнего мужчины, который незадолго до того путешествовал в Китай. Сейчас пациент в нормальном состоянии, но медики исследуют, с кем инфицирован мог контактировать.

Он вернулся из Уханя 15 января, за два дня до того, как было проведено обследование пассажиров в трех крупных аэропортах Соединенных Штатов Америки, но тогда у него симптомов не было. Мужчина прочитал в Интернете о таинственном новом вирусе, который вызывает лихорадку и респираторные заболевания, и сообщил врачу о своей недавней поездке.

Вирусная пневмония – симптомы:

высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

Южная Корея также подтвердила первый случай заболевания на своей территории: под угрозой – 35-летний гражданин Китая, который приехал из того же Уханя.

Коронавирус появился в Ухане еще в декабре. По последним данным, от него уже погибли девять человек, которые являются жителями одного города. Впрочем, руководство республики выражает опасения относительно увеличения количества зараженных. Жители будут праздновать Китайский новый год 25 января. Вероятно, миллионы людей будут путешествовать по стране, а это идеальные условия для распространения вируса.

Что известно о болезни?

"Остается много непонятных и неизвестных моментов. Однако, мы знаем, что болезнь может передаваться через инфицированного человека. Поступают сообщения о новых случаях заболевания в Китае и других странах, поэтому мы делаем выводы, что вирус будет распространяться", – рассказал руководитель благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррар.

Пока в Китае проводят исследования вируса, все инфицированные находятся под пристальным наблюдением врачей. Массовая паника вызвана и тем, что в начале 2000-х похожий недуг уже проходил по землям Китая. Тогда заболели 8 тысяч человек в 26 странах и умерли 700 человек из разных стран.

Насколько быстро распространяется новый загадочный вирус – неизвестно. Одно понятно: от поездок в Китай сейчас лучше воздержаться.