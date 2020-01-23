Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"

Новости шоу бизнеса:Чтобы приучить себя пить воду каждый день – следуйте этим советам.

Эксперты утверждают, что здоровый человек должен выпивать каждый день от 1,5 до двух литров воды в зависимости от телосложения. Таким образом, вы сможете заметно похудеть и избавиться от шлаков.

Выпивайте стакан воды утром

Каждый вечер ставьте себе стакан с водой возле кровати. После пробуждения – сразу выпейте. Именно такой утренний ритуал поможет простимулировать работу иммунной системы и запустить метаболизм. Желательно добавить в воду лимон.

Добавьте вкуса

Если вам не очень подходит обычная фильтрованная вода, то пойдите на хитрость. Добавляйте в воду различные фрукты и овощи. Во-первых, ваша бутылка сразу будет выглядеть аппетитнее, а во-вторых, вода будет иметь приятный вкус.

Используйте мобильные приложения

Мы используем приложения для всего на свете, так почему же не найти то, что поможет вам следить за количеством выпитой воды. К самым популярным относятся Waterlogged и Hydro Coach.

Составьте расписание

Как бы это удивительно ни звучало, но пить воду надо учиться. Если вы в течение дня не будете пить, а затем вечером выпьете 1,5 литра – это никакой пользы не принесет. Составьте себе график, сколько стаканов воды вы должны выпить утром, в обед и вечером.

Купите себе красивую бутылочку или чашку

Если вы планируете ввести воду в свой ежедневный рацион, без бутылки или термокружки вам не обойтись. Выбирайте емкость, из которой вам будет приятно пить. Пусть этот совет звучит очень специфически, но действует не менее эффективно, чем новые кроссовки для тренажерного зала.