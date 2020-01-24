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Как ускорить метаболизм без диет (Фото)

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Как ускорить метаболизм без диет (Фото)
02:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть несколько простых, но довольно эффективных способов «подстегнуть» уснувший метаболизм.

  • 1

    Вес нашего тела и жизненный тонус организма напрямую зависят от скорости обмена веществ. Как в домашних условиях ускорить метаболизм?

    Эти 5 советов помогут тебе прекрасно выглядеть и иметь стройную фигуру.

    Полюби зеленый чай

    Этот богатый витаминами и биологически активными веществами напиток снижает аппетит, активизирует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение. Исследования ученых доказали, что зеленый чай ускоряет метаболизм на 4-5 %. А вот калорийность его необычайно мала – всего 2 ккал в одной чашке.

  • 2

    Добавь сок

    Добавляй немного свежеотжатого лимонного сока в воду или чай. Богатые витамином C и антиоксидантами цитрусовые разгоняют метаболизм и содействуют расщеплению жиров. Кроме того, эти фрукты незаменимы для хорошей работы иммунной системы, пищеварения, печени, сердца и сосудов.

  • 3

    Не сиди на месте

    Физическая активность, будь то ходьба, езда на велосипеде, танцы или плавание, способствует сжиганию жира. Процесс продолжается еще в течение часа после прекращения нагрузки. И чем больше у тебя мышц, тем больше калорий ты сжигаешь, даже если просто смотришь телевизор.

  • 4

    Пей больше воды

    Вода является важнейшим участником процесса обмена веществ – она подавляет аппетит и помогает вовлекать в обмен веществ отложенные жиры. Недостаток воды может заметно замедлить метаболизм, потому что в этом случае главная задача печени – восстанавливать запасы жидкости в организме, а не сжигать жиры.

  • 5

    Будь оптимистом

    Как выяснили исследователи из Университета штата Теннесси, смех тоже способен помочь в борьбе с ожирением, хотя он не столь эффективен, как посещение спортзала или сбалансированное питание. Согласно докладу ученых, представленному на Европейском конгрессе по проблеме ожирения, 10-15 минут смеха сжигают примерно столько жекалорий, сколько содержится в шоколадной плитке.

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Здоровье, Диета, Метаболизм, Обмен веществ.
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