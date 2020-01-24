Как ускорить метаболизм без диет (Фото)

1 Вес нашего тела и жизненный тонус организма напрямую зависят от скорости обмена веществ. Как в домашних условиях ускорить метаболизм? Эти 5 советов помогут тебе прекрасно выглядеть и иметь стройную фигуру. Полюби зеленый чай Этот богатый витаминами и биологически активными веществами напиток снижает аппетит, активизирует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение. Исследования ученых доказали, что зеленый чай ускоряет метаболизм на 4-5 %. А вот калорийность его необычайно мала – всего 2 ккал в одной чашке.

2 Добавь сок Добавляй немного свежеотжатого лимонного сока в воду или чай. Богатые витамином C и антиоксидантами цитрусовые разгоняют метаболизм и содействуют расщеплению жиров. Кроме того, эти фрукты незаменимы для хорошей работы иммунной системы, пищеварения, печени, сердца и сосудов.

3 Не сиди на месте Физическая активность, будь то ходьба, езда на велосипеде, танцы или плавание, способствует сжиганию жира. Процесс продолжается еще в течение часа после прекращения нагрузки. И чем больше у тебя мышц, тем больше калорий ты сжигаешь, даже если просто смотришь телевизор.

4 Пей больше воды Вода является важнейшим участником процесса обмена веществ – она подавляет аппетит и помогает вовлекать в обмен веществ отложенные жиры. Недостаток воды может заметно замедлить метаболизм, потому что в этом случае главная задача печени – восстанавливать запасы жидкости в организме, а не сжигать жиры.