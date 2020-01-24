Как ускорить метаболизм без диет (Фото)

Вес нашего тела и жизненный тонус организма напрямую зависят от скорости обмена веществ. Как в домашних условиях ускорить метаболизм?
Эти 5 советов помогут тебе прекрасно выглядеть и иметь стройную фигуру.
Полюби зеленый чай
Этот богатый витаминами и биологически активными веществами напиток снижает аппетит, активизирует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение. Исследования ученых доказали, что зеленый чай ускоряет метаболизм на 4-5 %. А вот калорийность его необычайно мала – всего 2 ккал в одной чашке.
Добавь сок
Добавляй немного свежеотжатого лимонного сока в воду или чай. Богатые витамином C и антиоксидантами цитрусовые разгоняют метаболизм и содействуют расщеплению жиров. Кроме того, эти фрукты незаменимы для хорошей работы иммунной системы, пищеварения, печени, сердца и сосудов.
Не сиди на месте
Физическая активность, будь то ходьба, езда на велосипеде, танцы или плавание, способствует сжиганию жира. Процесс продолжается еще в течение часа после прекращения нагрузки. И чем больше у тебя мышц, тем больше калорий ты сжигаешь, даже если просто смотришь телевизор.
Пей больше воды
Вода является важнейшим участником процесса обмена веществ – она подавляет аппетит и помогает вовлекать в обмен веществ отложенные жиры. Недостаток воды может заметно замедлить метаболизм, потому что в этом случае главная задача печени – восстанавливать запасы жидкости в организме, а не сжигать жиры.
Будь оптимистом
Как выяснили исследователи из Университета штата Теннесси, смех тоже способен помочь в борьбе с ожирением, хотя он не столь эффективен, как посещение спортзала или сбалансированное питание. Согласно докладу ученых, представленному на Европейском конгрессе по проблеме ожирения, 10-15 минут смеха сжигают примерно столько жекалорий, сколько содержится в шоколадной плитке.