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Витамин D и сахарный диабет – какова связь?

Витамин D и сахарный диабет – какова связь?
18:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Витамин D жизненно необходим не только для детей, но и для взрослых. Его недостаток может привести к серьезным последствиям.

Ученые советуют регулярно принимать "солнечные ванны", что позволит поддерживать в организме оптимальный уровень витамина D.

Ожирение. Ученые доказали, что недостаток витамина D негативно влияет на вес человека. Кроме того, лишний вес мешает самому организму вырабатывать этот важнейший витамин.

Диабет. Исследования показали, что люди, страдающие диабетом, имеют низкий уровень витамина D. Дефицит этого витамина также провоцирует повышение уровня сахара в крови.

Проблемы с сердцем. Согласно данным исследований, сердечно-сосудистые заболевания возникают в три раза чаще у людей с крайне низким уровнем витамина D.

Вся польза кисломолочных продуктов

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Нехватка витамина D мешает организму усваивать питательные вещества. В итоге вам обеспечены язвы, колиты и другие неприятные заболевания.

Выпадение волос. Нехватка "солнечного" витамина приводит к блокировке волосяных фолликулов. Существует риск даже полного облысения.

Чтобы избежать этих проблем, следует добавить в рацион яйца, молочный продукты, жирную рыбу и печень. И не забывайте чаще бывать на солнце!

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Все по теме:

Здоровье, Витамины, Витамин Д, Сахарный диабет, Нехватка витамина D, Советы медиков.
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