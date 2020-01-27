Самые безопасные для фигуры сладости

Новости шоу бизнеса:Существуют низкокалорийные сладости, которые позволят насладиться сладким вкусом, но при этом относительно безопасны для фигуры.

Исследователи из США сообщили, что они провели исследования, которые опровергли теорию о том, что сладости являются причиной набора лишнего веса.

По словам ученых, на самом деле, неправильно обвинять сладкое в том, что человек набирает лишний вес, поскольку поправиться можно от любых продуктов, если превышать каллораж продуктов и вести пассивный образ жизни. Можно съедать выше нормы количество калорий даже в случае, если есть не сладкое и не мучное, а полезные продукты, такие как рыба или мясо.

Ученые говорят о том, что употребление сладостей само по себе не является причиной набора лишней массы тела. Оказалось, сладкоежки имеют меньший объем талии, чем те кто сладости не употребляет вовсе. Однако все дело в том, что сладкое содержит достаточно много калорий и трудно остановиться.

Эксперимент проводился на протяжении 5 лет с участием порядка 19 тыс. человек.

При этом, употребление некоторых видов сладостей может положительно влиять на здоровье человека. Например, употребление шоколада снижает риск возникновения некоторых заболеваний, так, например, при регулярном употреблении в пищу шоколада на 15% снижается вероятность возникновения метаболического синдрома, и на 14% риск развития гипертонии.

Согласно словам диетологов, если употреблять десерты не более 10% от суточной нормы калорий, то можно не переживать за фигуру и есть такое количество сладостей без переживаний за фигуру.

Однако ученые говорят, что при выборе сладкого стоит отдать предпочтение здоровым сладостям, которые не содержат большого количества консервантов и красителей, например, черный шоколад или мармелад.