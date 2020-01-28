Скачать
Вторник, 28.01.2020
Итоги дня 27 января: День памяти жертв Холокоста, Зеленский в Польше и растущая угроза коронавируса
Итоги дня 27 января: День памяти жертв Холокоста, Зеленский в Польше и растущая угроза коронавируса
Смертельный коронавирус в Китае убил уже более 100 человек
Смертельный коронавирус в Китае убил уже более 100 человек
Арсенал обыграл Борнмут на пути к 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)
Арсенал обыграл Борнмут на пути к 1/8 финала Кубка Англии (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 29 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 29 января

ТОП-4 варенья, которые укрепляют иммунитет

Смотрите фото (5)
ТОП-4 варенья, которые укрепляют иммунитет
09:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы ягоды сохранили максимальное количество витаминов, нужно знать, как правильно их закрывать.

  • 1

    Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только постройнеть, но и существенно укрепить свой иммунитет. Особенно полезны в сезон простудных инфекций такие варенья, как:

    Облепиховое

    Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.

  • 2

    Клюквенное

    Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.

  • 3

    Рябиновое

    Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.

  • 4

    Сливовое

    Варенье из сливы особенно полезно для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Польза варенья, Советы медиков, Как укрепить иммунитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 Уже не "умеренная": ВОЗ пересмотрела угрозу распространения коронавируса
04 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
05 Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных
Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных
Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали
Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали
Родительские субботы в феврале 2020 года
Родительские субботы в феврале 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь