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Наскільки надійно захищає марлева пов'язка від вірусу

Наскільки надійно захищає марлева пов'язка від вірусу
19:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:У МОЗ розповіли, чи є марлеві пов'язки ефективним засобом захисту проти коронавірусу. Та як правильно захищатися проти небезпечної інфекції.

Про те, як захиститися від коронавірусу розповів лікар-анестезіолог Дубров Сергій Олександрович під час брифінгу МОЗ щодо поширення китайського коронавірусу.

Чи ефективні пов'язки

МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу.

"Засобами захисту, які я назвав, наразі забезпечені усі лікарі первинної ланки, а також гумовими рукавичками та захисними окулярами",– розповів Сергій Дубров.

На уточнювальне запитання журналістів, чи ефективні пов'язки так само ж, як і при запобіганню грипу, у МОЗ додали, що при грипі не було рекомендацій стосовно вищого рівня захисту.

Попередньо в Україні розслідували чотири випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, жоден з них не був підтверджений.

Також 27 січня в Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.

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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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Вирус, Коронавирус, Хвороба, Марлева пов'язка, Захист.
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