Наскільки надійно захищає марлева пов'язка від вірусу

Про те, як захиститися від коронавірусу розповів лікар-анестезіолог Дубров Сергій Олександрович під час брифінгу МОЗ щодо поширення китайського коронавірусу.
Чи ефективні пов'язки
МОЗ, керуючись протоколом ВООЗ, рекомендує застосовувати респіратори N95 або респіратори FFP2 при контакті з людьми, які ймовірно заражені коронавірусом нового типу.
"Засобами захисту, які я назвав, наразі забезпечені усі лікарі первинної ланки, а також гумовими рукавичками та захисними окулярами",– розповів Сергій Дубров.
На уточнювальне запитання журналістів, чи ефективні пов'язки так само ж, як і при запобіганню грипу, у МОЗ додали, що при грипі не було рекомендацій стосовно вищого рівня захисту.
Попередньо в Україні розслідували чотири випадки підозри на новий вид смертельного коронавірусу з Китаю, жоден з них не був підтверджений.
Також 27 січня в Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
Регулярно мийте руки з милом;
Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
Мийте фрукти та овочі;
Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;