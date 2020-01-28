Таблетка молодости: какие продукты активируют процесс омоложения?

Исследователи из Уорикского университета составили перечень продуктов, употребление которых позволяет человеку выглядеть моложе, несмотря на реальный возраст.
Ученые заявили, что наличие "особых веществ" в некоторых продуктах питания способствует улучшению пищеварения и кишечной флоры, что в итоге сказывается и на омоложении организма. В частности, такими "волшебными" компонентами, по их словам, являются аминокислоты аргинин и лизин, ответственные за сигналы о насыщении, подающимися пищеварительным трактом головному мозгу. Употребление продуктов, в составе которых есть аргинин и лизин, защищает от переедания и обеспечивает стройную фигуру.
Но также важно, отметили ученые, чтобы пища не только помогала не набирать лишний вес, – она должна быть поставщиком питательных веществ для организма. Поэтому важно употреблять продукты, в которых есть набор разных микроэлементов, максимально полезных для здоровья.
В составленный учеными список вошли следующие продукты:
куриное мясо, индейка, свинина (лопатка);
скумбрия, тунец, анчоусы, крабы;
твердые сыры;
грецкий орех, миндаль, фисташки, арахис, кунжут и другие орехи.
"Включите их и в ежедневный рацион питания. С их помощью вы сможете поддерживать в норме вес и одновременно противостоять преждевременным процессам старения", – дали совет специалисты.