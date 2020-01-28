Таблетка молодости: какие продукты активируют процесс омоложения?

Новости шоу бизнеса:Благодаря веществам в таких продуктах активируется процесс регенерации клеток и тканей – это и дает эффект омоложения.

Исследователи из Уорикского университета составили перечень продуктов, употребление которых позволяет человеку выглядеть моложе, несмотря на реальный возраст.

Ученые заявили, что наличие "особых веществ" в некоторых продуктах питания способствует улучшению пищеварения и кишечной флоры, что в итоге сказывается и на омоложении организма. В частности, такими "волшебными" компонентами, по их словам, являются аминокислоты аргинин и лизин, ответственные за сигналы о насыщении, подающимися пищеварительным трактом головному мозгу. Употребление продуктов, в составе которых есть аргинин и лизин, защищает от переедания и обеспечивает стройную фигуру.

Но также важно, отметили ученые, чтобы пища не только помогала не набирать лишний вес, – она должна быть поставщиком питательных веществ для организма. Поэтому важно употреблять продукты, в которых есть набор разных микроэлементов, максимально полезных для здоровья.

В составленный учеными список вошли следующие продукты:

куриное мясо, индейка, свинина (лопатка);

скумбрия, тунец, анчоусы, крабы;

твердые сыры;

грецкий орех, миндаль, фисташки, арахис, кунжут и другие орехи.

"Включите их и в ежедневный рацион питания. С их помощью вы сможете поддерживать в норме вес и одновременно противостоять преждевременным процессам старения", – дали совет специалисты.