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Среда, 29.01.2020
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Ученые рассказали, как быстро и легко проснуться

Ученые рассказали, как быстро и легко проснуться
03:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Вставать утром на работу, а особенно, когда за окном зима – настоящие страдания.

Это стресс и для организма, поэтому он настойчиво вам показывает, что хочет отдохнуть. Однако если придерживаться простых правил, то организму будет легче переносить этот стресс, а вы будете чувствовать себя лучше.

Констрасний душ прекрасно пробуждает не только вас, но и все процессы в организме. Не нужно сразу же обливаться ледяной водой – так можно простудиться из-за резких перепадов температур. Лучше начать с чуть теплой воды, постепенно снижая температуру.

Смузи из пророщенных зерен пшеницы, яблок, шпината, зелени, моркови и апельсина подкрепит вас на целый день и еще и зарядит гигантской порцией витаминов.

Не стоит изнурять организм тренировками. Достаточно 10-15 минут ежедневных упражнений. Лучше побольше ходить пешком и отказаться от общественного транспорта. Если это, конечно, возможно.

Перед сном стоит прогуляться на свежем воздухе. Такая привычка поможет засыпать легче и спать крепче. И как результат, утром вы будете чувствовать себя намного лучше.

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Рано засыпать и рано просыпаться – очень полезно для организма. Особенно, если вы каждый день делаете это в одно и то же время. Старайтесь ложиться спать не позднее 22 часов. Ведь с 22 до полуночи – это период глубоко сна, когда организм полностью восстанавливается.

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Сон, Утро, Как легко проснуться утром, Как быстро проснуться утром.
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