Скачать
Среда, 29.01.2020
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Данилюк о задержке помощи США: Зеленский был уверен, что это ошибка
Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира
"Дія" будет в ТОП мобильных приложений мира

Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник

Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
06:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Множество людей не представляют свой день без чашки горячего кофе.

Уже не один год идут споры о том, полезен ли он или нет. Однако, медики заявляют: положительное влияние кофе на кишечник безоговорочно.

Регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом микробиома кишечника, что приводит к снижению риска появления ряда заболеваний.

В новом исследовании, которое провели специалисты Медицинского колледжа Бэйлора, участвовали 34 человека, которые прошли скрининговую колоноскопию. Всего было взято 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов.

Десять причин не отказывать себе в горячей ванне

Распространенность различных бактерий сравнивали у людей с высоким и низким уровнем потреблением кофеина. Сведения о своей диете добровольцы указывали с помощью опросника. Выяснилось, что разнообразие микробиома на уровне типов бактерий в зависимости от потребления кофеина не очень отличалось, однако количество определенных бактерий варьировалось достаточно сильно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кофе, Кишечник, Свойства кофе, Как кофе влияет на кишечник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
02 Скорая не успела: Сегодня умер второй пилот авиакатастрофы в Казахстане
03 Крым превращается в огромную военную базу - украинский посол в США
04 Гончарук отчитался о подготовке Украины к интеграции в ЕС
05 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
Си Цзиньпин о китайском коронавирусе: Это демон
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Боррель: Я ожидаю обсуждения Украины
Абсолютное большинство: Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ
Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом
Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь