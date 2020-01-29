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Названы доступные продукты, помогающие очистить сосуды

Названы доступные продукты, помогающие очистить сосуды
02:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Специалисты отмечают, что добавление в рацион пищи, богатой витаминами группы В, приводит к оздоровлению артериальной стенки.

Артерии могут закупориваться и сужаться из-за накопления бляшек, что приводит к атеросклерозу, однако снизить риск заболеваний можно с помощью правильного питания.

Среди продуктов-фаворитов, способных очистить артерии, — чеснок, он способен предотвратить накопление налёта в артериях. Также в этом смысле полезен гранат.

Кунжут может предотвратить прогрессирование атеросклеротического поражения. Очень полезна куркума, которая содержит полифенол куркумин. Также необходима пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин. Например, мясо птицы или лосось. Сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста, в частности, кимчи.

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Атеросклероз – это хроническое прогрессирующе заболевание, которое приводит к образованию атеросклеротических бляшек в стенках артерий, сужая их просвет.

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Полезные продукты, Здоровый рацион, Продукты помогающие очистить сосуды.
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