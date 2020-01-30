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Четверг, 30.01.2020
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Чем полезны для организма овощи и фрукты?

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Чем полезны для организма овощи и фрукты?
09:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Говорят, что в них много витаминов, и они очень полезны. Но в чем заключается их польза?

Ответ на вопрос, почему полезно есть фрукты, у нас готов всегда, поскольку кажется, что он лежит на поверхности.

Во-первых, это вкусно. Во-вторых, полезно – о содержащихся в дарах природы витаминах и минералах, кажется, знают все. Но, оказывается, они показаны нам еще и с энергетической точки зрения, отмечают диетологи.

Продукты благости

Прежде всего, фрукты – продукты благости. Когда мы едим сезонные – свежие, а не замороженные – ягоды и фрукты, мы улучшаем свою карму. С ними мы получаем повышенную дозу эндорфина – гормона счастья и удовольствия. Именно поэтому мы так ждем нового урожая и считаем, что обязательно должны наесться клубникой, черешней или арбузами на год вперед. Более того, существует поверье: когда первый раз в году ешь какую-нибудь ягоду или фрукт, нужно загадывать желание – это говорит о том, что такая дегустация является магическим действием.

Уходит плохое, приходит хорошее

"Чтобы наполнить организм витаминами, – говорили нам в детстве бабушки, – обязательно нужно съесть стакан земляники". Конечно, количество в разных семьях варьировалось от стакана до килограмма, но убеждение, что ее необходимо употребить в земляничный сезон, "и будет нам счастье", оставалось общим для всех. Норма по сезонным фруктам и овощам, которую мы выполняем каждый год, дает нам ощущение правильности жизни, а значит, все плохое из нее уходит, а хорошее, наоборот, приходит.

Где родился, там и пригодился

По этой же причине мы в заграничных поездках буквально набрасываемся на экзотические фрукты: а вдруг они какие-то волшебные, а вдруг дадут нам то, что мы не сможем получить от других, более традиционных?! На самом деле нет ничего полезнее тех фруктов, которые растут там, где мы родились – они идеально подходят нам на клеточном уровне. Конечно, уже привычными для нас апельсинами и лимонами, бананами и даже ананасами тоже пренебрегать не стоит, но прежде всего старайтесь употреблять то, что росло в саду или на огороде у бабушки, и именно тогда, когда оно поспевает, и в нем точно нет вредных веществ и консервантов.

На вкус и цвет

Очень важно знать, что означает цвет наших любимых ягод и фруктов. С одной стороны, это объясняет, почему любим дыню и вполне можем обойтись без клубники. С другой – дает возможность определиться, что нам нужно есть, чтобы получить то, что хотим, и учесть это при составлении индивидуального меню.

Красные (клубника, земляника, малина, красная смородина, арбуз, калина, брусника) "отвечают" за страстность, сексуальность, чувственность и молодость души и тела. Поэтому если жизнь кажется пресной и в ней, на ваш взгляд, не хватает интересных и ярких событий, да и выглядите вы не самым лучшим образом, налегайте на красное.

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Желтые и оранжевые (алыча, груша, персик, абрикос, дыня, апельсин, мандарин, ананас, медовый инжир) улучшают состояние кожи, уменьшают количество морщин и способствуют тому, чтобы жир – если он, конечно, есть – располагался под кожей равномерно, а не скапливался в проблемных зонах, уродуя фигуру. Тем, кого волнует внешний вид (например, вам кажется, что вы недостаточно хороши), стоит отдавать предпочтение желтым и оранжевым фруктам и ягодам.

Зеленые (яблоки, крыжовник, светлый виноград, киви) лечат органы, при помощи которых мы видим, слышим, обоняем и осязаем – проще говоря, воспринимаем – окружающий мир. Разумеется, всех проблем, связанных со зрением, слухом, обонянием или осязанием, при помощи фруктов решить не удастся, но почему бы не заручиться поддержкой природы?

Синие и темно-синие (слива, черная смородина, темный виноград, шелковица, ежевика, гранат, инжир) – продукты, связывающие нас с внутренней силой, как Земли, так и нашей собственной, которая вырабатывает гормоны жизни. Именно поэтому их нельзя съесть много – чем темнее такие фрукты или ягоды, тем быстрее они насыщают нас энергией, а значит, потребность в них отпадает.

Но это так называемая "тяжелая артиллерия": если вам нужна энергия для совершения какого-то очень важного дела, решительного поступка или преодоления тяжелой болезни, стоит обратиться за помощью к темным фруктам.

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Здоровье, Фрукты, Овощи, Польза овощей, Советы медиков.
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