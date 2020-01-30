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Шоколад: полезные свойства, о которых, возможно, вы не знали

Шоколад: полезные свойства, о которых, возможно, вы не знали
17:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Шоколад полезен для здоровья сердца.

Американские, датские и канадские ученые выяснили, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Heart, кратко о нем сообщает Гарвардский университет (США).

Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада, а мужчины — от двух до шести порций. В первом случае вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21 процент, а во втором — на 23 процента.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о 55 тысячах датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых, в частности, сердечно-сосудистой системы, отслеживалось в период с декабря 1993-го по май 1997-го.

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Специалисты отмечают, что наиболее полезен темный шоколад, а не, например, молочный (в Дании он содержит около 30 процентов какао), тогда как в исследовании не отслеживалось, какой именно шоколад употребляли люди.

Ранее ученые показали, что регулярное и умеренное употребление продуктов, содержащих какао, в частности, темного шоколада, благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов — вероятно, из-за флавоноидов.

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Здоровье, Шоколад, Польза, Черный шоколад, Польза шоколада, Темный шоколад.
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