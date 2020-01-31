Простые уловки, которые сделают еду намного полезнее и вкуснее

Новости шоу бизнеса:Мы часто слышим о том, что современная система питания не способна обеспечить нас всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Но не стоит этому верить, ведь зачастую мы просто не знаем, как правильно употреблять те или иные продукты, чтобы они приносили максимальную пользу.

Эксперты, предложили несколько секретов, которые помогут сделать привычную еду еще полезнее. Но, забегая вперед, отметим, что главное – это правильно сочетать продукты и выбирать оптимальный способ их приготовления.

Делайте молочные коктейли с бананом

На первый взгляд, такой совет может показаться неожиданным, но давайте разбираться. Дело в том, что все молочные продукты богаты кальцием, а инулин, содержащийся в бананах, помогает организму лучше усваивать этот ценный минерал. Таким образом, готовя на завтрак молочный коктейль с бананом или просто дополняя им творог или йогурт, вы будете получать гораздо больше пользы.

Добавляйте цитрусовые в зеленый чай

Не секрет, что зеленый чай является невероятно полезным напитком, богатым антиоксидантами. Доказано, что при регулярном употреблении он может стать отличной профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для того чтобы все важные элементы, содержащиеся в зеленом чае, лучше усваивались, добавляйте в него кружочек апельсина или лимона. Это сделает напиток вкуснее и полезнее.

Не снимайте кожуру с яблок

Значительная часть витаминов, антиоксидантов и клетчатки содержится не в самом яблоке, а в кожуре. Именно поэтому диетологи рекомендуют употреблять яблоки целиком, а не в очищенном виде или в форме сока. Однако помните, что помимо полезных элементов, в кожуре могут накапливаться и вредные вещества, поэтому отдавайте предпочтение фермерским яблокам, которые не подвергались никакой химической обработке.

Готовьте морковь и помидоры

Чаще всего рекомендуется употреблять овощи сырыми, чтобы получить максимальную пользу. Однако морковь и помидоры становятся полезнее после термической обработки. Приготовив морковь на пару, вы получите больше бета-каротина.

Сочетайте шпинат с витамином С

Шпинат особенно ценится приверженцами здорового питания за высокое содержание железа. Для того чтобы оно лучше усваивалось, дополните блюдо из шпината продуктами, богатыми витамином С.

Например, можно сделать салат с молодым шпинатом, добавив в него красный болгарский перец. Если вы подаете шпинат в качестве гарнира, то побалуйте себя на десерт фруктовым салатом с цитрусовыми или просто свежими ягодами, в которых тоже много витамина С.

Дополняйте овощи полезными жирами

Многие люди до сих пор избегают продуктов, богатых жирами, опасаясь за фигуру. Поступая таким образом, вы лишаете себя дополнительных витаминов. Дело в том, что некоторые из них, например, витамины А и Е, являются жирорастворимыми, и при недостаточном количестве жиров в рационе просто не усваиваются.

Если вы хотите получить максимальную пользу, употребляя овощи, то не бойтесь добавлять к ним полезные жиры. Готовьте закуски с авокадо, заправляйте овощные салаты оливковым маслом, а также добавляйте в блюда из овощей орехи и семечки.

Режьте чеснок

Шеф-повара часто обжаривают целые зубчики чеснока. Это добавляет блюду вкус и аромат, но, к сожалению, не делает его полезнее. Для желающих получить весь спектр витаминов и микроэлементов из чеснока, мы советуем его мелко резать, причем желательно минут за 5–10 перед добавлением в пищу.

Подавайте красное вино к рыбе

Ценители вин сейчас вправе возмутиться, ведь традиционно к рыбе подают белое вино. Но не спешите протестовать, ведь мы говорим о том, как сделать продукты еще полезнее.

Полифенолы, содержащиеся в красном вине и являющиеся мощными антиоксидантами, защищают от преждевременного распада жирные кислоты Омега-3, которыми богата рыба. Таким образом, умеренное употребление вина с жирной рыбой будет полезно для сердца и сосудов.