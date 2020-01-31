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Пятница, 31.01.2020
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Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале

Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале

Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
20:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В настоящее время Солнце переживает период солнечного минимума, в связи с чем возрастает риск сильных магнитных бурь позже.

Каждые 11-12 лет Солнце входит в фазу солнечного максимума. Переход в эту фазу сопровождается меньшим количеством солнечных вспышек и пятен, возникающих на поверхности Солнца. Однако это не означает, что активность центра Солнечной системы стихает или ослабевает.

Магнитные бури в феврале 2020: какой будет геомагнитная активность

Так что сейчас Солнце переживает период солнечного минимума, магнитных бурь в феврале 2020 не ожидается. Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться 3,4 и 5 февраля. Впрочем, она слишком слаба и не достигает до уровня G1, то есть до магнитной бури слабого уровня.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека – правда или вымысел?

Несмотря на то, что ежемесячно многие жалуются на плохое самочувствие в период магнитных бурь, связь между солнечной активностью и состоянием здоровья человека пока не подтверждена учеными.

И нельзя не учесть такое явление, как полярное сияние. Дело в том, что когда электромагнитная активность достигает нашей планеты, то начинает взаимодействовать с ее магнитным полюсом, благодаря чему возникает такое магическое зрелище как полярное сияние.

На это событие каждый сезон съезжаются толпы туристов, но сомнительно, что у каждого из них каждый раз болит голова. И вообще, специалисты склоняются к мнению, что чувствительность человека к магнитным бурям маловероятна, ведь магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие Солнца.

Чистое золото: Наземный телескоп получил самые детальные снимки поверхности Солнца

В течение одного из исследований специалисты проанализировали 63 миллиона твиттов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль, проводя параллель с графиком солнечной активности. Как обнаружили результаты исследования, период активности сообщений и график магнитных бурь совершенно не совпадал.

Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может оказаться не влиянием магнитных бурь, а симптомом других заболеваний.

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Солнце, Прогноз, Магнитные бури, Декабрь, Влияние на здоровье, Метеоудар.
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