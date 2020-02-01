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Чай с молоком: какую опасность таит этот "дуэт"

Чай с молоком: какую опасность таит этот "дуэт"
20:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Представительницам прекрасного пола американские ученые советуют не смешивать два очень полезных напитка: чай и молоко.

Дело в том, что смешение этих двух продуктов нейтрализует полезные свойства обоих.

Исследователи провели ряд опытов, в ходе которых выявили, что молочный белок, взаимодействуя с теафлавинами чая, образует соединение, которое трудно усваивается организмом человека. Кроме того, исследователи предостерегли любительниц чайного напитка с молоком, что образовавшиеся соединение в ряде случаев приводит к образованию камней в почках.

Руководитель исследования доктор Джереми Уилсон порекомендовал дамам употреблять по отдельности эти напитки, дабы избежать неприятностей со здоровьем. Многочисленные исследования подтвердили, что молоко и чай содержат большое количество полезных для организма витаминов и микроэлементов.

Кроме того, оба напитка, но при употреблении по отдельности, эффективно сжигают жир, убивают бактерии. Чай и молоко обладают сильным антиоксидантным свойством, а также повышают эластичность кровеносных сосудов. И все эти чудодейственные свойства нейтрализуются, как только два напитка смешиваются.

Просто добавьте этот продукт в свой чай и вы не будете болеть

Недавнее исследование австрийских ученых показало, что обезжиренное молоко на завтрак станет лучшим средством для похудения. Питательность продукта составляет всего 220 ккал, а съедаемый на завтрак объем пищи уменьшается на 10% - за счет ощущения сытости, которое дает молоко. Кроме того, кормящим женщинам также не рекомендуется смешивать два напитка. Существующее мнение о том, что чай с молоком способствует стимуляции процесса лактации молока, руководитель исследования доктор Джереми Уилсон, также поставил под сомнение.

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Питание, Здоровье, Молоко, Вред, Напиток, Чай, Польза, Чай с молоком.
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