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Как алкоголь влияет на женскую красоту?

Как алкоголь влияет на женскую красоту?
07:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Спиртные напитки могут стать причиной кожных дефектов, утверждают ученые.

Специалисты университета штата Техас в течение четырнадцати лет наблюдали более, чем за 80 000 женщинам, которые в том или ином количестве употребляли спиртные напитки.

При этом медики выяснили, что регулярное употребление женщинами спиртного может быть связано с обострением и ухудшением симптомов различных заболеваний кожи. По мнению исследователей, это вызвано тем, что алкоголь провоцирует нарушения основных обменных процессов в организме, затрагивая функции почек, печени, сердца, костного мозга.

Также в результате злоупотребления спиртными напитками возникает дефицит питательных веществ и отмечается общее снижение иммунитета. Кроме того, для любителей алкоголя значительно увеличивается риск заражения бактериальными и грибковыми инфекциями, также проявляющихся в виде кожных дефектов.

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Доктора объясняют, что ухудшение состояния кожи связано, прежде всего, с возникающим в результате нездорового образа жизни недостатком цинка и витамина С, нарушением процесса всасывания их из желудочно-кишечного тракта.

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Здоровье, Угри, Советы медиков, Как избавится угрей, Как алкоголь влияет на кожу.
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