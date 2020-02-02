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Долой работу: основные признаки того, что вам нужен отдых

Долой работу: основные признаки того, что вам нужен отдых
20:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Часто наша работа связана со стрессовыми ситуациями и организму требуется передышка. Обратите внимание на признаки того, что вам действительно пора в отпуск.

  • Головная боль

Ваше тело может хотеть отдыха, если вы чувствуете дискомфорт в области головы. После рабочего дня вы чувствуете интенсивную боль головы, шеи или глаз. Также высокий уровень стресса может привести к обострению мигрени.

  • Проблемы с пищеварением

Когда наш мозг переутомляется, то страдает и пищеварительная система. Самая распространенная признак такого процесса – синдром раздраженного кишечника.

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  • Частые простуды

Регулярные стрессы негативно сказываются на иммунитете, в следствие чего мы чаще болеем.

  • Проблемы с весом

Также перегрузка организма и стресс приводит к быстрому набору веса. Причина этого – повышение уровня гормона кортизола, который провоцирует потерю мышц и ускорят набор жира.

  • Боли в желудке

Боль в желудке и тошнота также могут быть признаком, что вам просто пора отдохнуть.

  • Усталость

Постоянная усталость даже от привычной работы может быть следствием чрезмерной загруженности.

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  • Боль в грудной клетке

Боль в грудной клетке зачастую носит чисто неврологический характер. Если вы чувствуете колющую боль в грудине, попробуйте расслабиться. Вместе с тем стресс может привести и к сердечной недостаточности. Поэтому обратитесь к врачу.

  • Снижение сексуальной активности

Человек может потерять всякое желание заниматься сексом из-за переутомления. Но хороший отдых способен вернуть все на свои места.

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Здоровье, Отдых, Признаки.
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