Долой работу: основные признаки того, что вам нужен отдых

Новости шоу бизнеса:8 самых распространенных сигналов организма.

Часто наша работа связана со стрессовыми ситуациями и организму требуется передышка. Обратите внимание на признаки того, что вам действительно пора в отпуск.

Головная боль

Ваше тело может хотеть отдыха, если вы чувствуете дискомфорт в области головы. После рабочего дня вы чувствуете интенсивную боль головы, шеи или глаз. Также высокий уровень стресса может привести к обострению мигрени.

Проблемы с пищеварением

Когда наш мозг переутомляется, то страдает и пищеварительная система. Самая распространенная признак такого процесса – синдром раздраженного кишечника.

Частые простуды

Регулярные стрессы негативно сказываются на иммунитете, в следствие чего мы чаще болеем.

Проблемы с весом

Также перегрузка организма и стресс приводит к быстрому набору веса. Причина этого – повышение уровня гормона кортизола, который провоцирует потерю мышц и ускорят набор жира.

Боли в желудке

Боль в желудке и тошнота также могут быть признаком, что вам просто пора отдохнуть.

Усталость

Постоянная усталость даже от привычной работы может быть следствием чрезмерной загруженности.

Боль в грудной клетке

Боль в грудной клетке зачастую носит чисто неврологический характер. Если вы чувствуете колющую боль в грудине, попробуйте расслабиться. Вместе с тем стресс может привести и к сердечной недостаточности. Поэтому обратитесь к врачу.

Снижение сексуальной активности

Человек может потерять всякое желание заниматься сексом из-за переутомления. Но хороший отдых способен вернуть все на свои места.